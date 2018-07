Politkovskaja | Corte europea diritti dell' uomo condanna la Russia | Non cercò i

Corte Strasburgo condanna Russia per le indagini mai fatte sull'omicidio di Anna Politkovskaja : La Corte europea dei diritti umani ha condAnnato laRussia perché non ha condotto un'inchiesta efficace per determinare chi abbia commissionato l'omicidio della giornalista Anna Politkovskaja, uccisa nell'ascensore del palazzo dove abitava a Mosca nell'ottobre del 2006. A ricorrere a Strasburgo nel 2007 contro le autorità russe sono state la madre, la sorella e i figli della giornalista.Nella sentenza i giudici di Strasburgo ...