Politkovskaia | Corte Strasburgo condanna la Russia

Omicidio Politkovskaia - la Corte dei diritti umani condanna Russia : “Non ha svolto inchiesta efficace per scoprire mandanti” : La Corte europea dei diritti umani ha condanna to la Russia perché non ha condotto un’ inchiesta efficace per determinare chi abbia commissionato l’ Omicidio della giornalista Anna Politkovskaia , uccisa nell’ascensore del palazzo dove abitava a Mosca nell’ottobre del 2006. A ricorrere a Strasburgo nel 2007 contro le autorità russe sono state la madre, la sorella e i figli della giornalista. Nella sentenza i giudici di Strasburgo affermano che ...

