Più simile ad LG G7 ThinQ il precedente LG G6 con l’aggiornamento V20b | le novità AI

optimaitalia

: #Banche, presidente Abi Patuelli: Italia scelga piu' Ue o altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorg… - TgLa7 : #Banche, presidente Abi Patuelli: Italia scelga piu' Ue o altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorg… - OptiMagazine : Più simile ad #LGG7ThinQ il precedente #LGG6 con l'aggiornamento V20b: le novità AI - missxben : @_brownielocks @escapwithfedex 20:05 visto che è il promo. e anche siamosolonoise perché è quello che spiega quanto… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Si respira un'aria piuttosto frizzante per quel che riguarda gli LG G6, che accolgono l'aggiornamento, sempre basato su Android 8.0 Oreo. Il pacchetto si rivolge agli esemplari no brand Italia, e pertanto dovreste essere in grado di scaricarlo (sempre che siate in possesso di un'unità commercializzata presso il nostro mercato e svincolato dalla firma di un qualsivoglia operatore nazionale) via OTA in qualsiasi momento, a patto che abbiate ricevuto la relativa notifica (così non fosse, tempo qualche ora, od al più qualche giorno, e potrete anche voi godere dell'esperienza offerta dall'aggiornamento, di cui stiamo per fornirvi tutte lea seguire).Tra le modifiche introdotte dal firmware destinato alle versioni no brand Italia di LG G6 alcune features AI tratte dai device LG G7e LG V30s: Google Lens è stato integrato direttamente all'interno dell'app ...