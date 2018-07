Pittella resta ai domiciliari

Basilicata - Marcello Pittella resta agli arresti domiciliari : il gip di Matera nega la libertà al governatore sospeso : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), resta ai domiciliari: la decisione è stata presa dal gip di Matera Angela Rosa Nettis nell’ambito dell’inchiesta sulle raccomandazioni e sui concorsi truccati nella sanità lucana. Dallo scorso 6 luglio, con le accuse di falso e abuso d’ufficio, il governatore che non si è dimesso, è agli arresti nella sua abitazione di Lauria (Potenza) e, in base alla legge Severino, è sospeso dal ...

Basilicata : Pittella arrestato e sospeso - ma niente dimissioni. Mozione di sfiducia. Ma il Pd : “Dimostrerà che non c’entra” : Da cinque giorni è agli arresti domiciliari. Per la legge Severino non può già più fare il presidente di Regione. Tra qualche mese finirà la legislatura da governatore. Ed è improbabile, per dire poco, che davvero sarà lui il candidato del centrosinistra, com’era stato deciso solo alcune settimane fa. In ogni caso, nonostante tutto, Marcello Pittella non ha ancora rassegnato le dimissioni da presidente della Basilicata. Né il suo partito, ...

Nomine nella sanità - arrestato il presidente della Basilicata Pittella e il direttore generale Asl di Bari : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari da questa mattina. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha...