Pisa | blitz della Casa della Donna in consiglio comunale per chiedere le dimissioni

Pisa - Senegalesi attaccano carabinieri durante blitz. Salvini : 'Tolleranza Zero' (VIDEO) : Nel pomeriggio di ieri, alcuni carabinieri sono stati aggrediti a Pisa da un gruppo di Senegalesi. Le autorita' erano intente a sequestrare gli oggetti contraffatti e venduti in maniera abusiva. Dopo questo episodio, il ministro degli Interni ha subito riconfermato la propria tesi in merito ai rimpatri immediati degli immigrati in clandestinita'. L'aggressione I militari erano dediti a contrastare l'abusivismo commerciale [VIDEO], con il ...