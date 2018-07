Piazza Affari accelera nel finale con Powell - forti acquisti sul settore torri. FTSE MIB +0 - 71% : Le scelte di politica monetaria dovranno dunque riflettere un'economia in rafforzamento e l'aumento dei tassi non dovrà essere troppo repentino per non indebolire la crescita, ha poi aggiunto Powell. ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Banca Ifis : Grande giornata per l' Istituto con sede a Venezia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,91%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : senza freni Carel Industries : Prepotente rialzo per Carel Industries , che mostra una salita bruciante del 4,09% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento ...

Piazza Affari : allunga il passo Mondadori : Vigoroso rialzo per il gruppo editoriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,15%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari in rialzo - +0 - 83% - : Teleborsa, - Brilla il settore bancario italiano nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.077,9 in crescita dello 0,83%, rispetto ...

Piazza Affari : Bio On sale verso 54 - 23 Euro : Grande giornata per Bio On , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,55%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Piazza Affari : luce verde per Mondo Tv : Ottima performance per Mondo Tv , che scambia in rialzo del 3,35%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mondo Tv più pronunciata rispetto all'...

Piazza Affari : EI Towers in rally : Vigoroso rialzo per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 15,91%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari ancora lontana dai 22.000 punti (17 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari resta ancora lontana dalla soglia dei 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 04:29:00 GMT)

Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la giornata per Campari : Andamento rialzista per l' indice del settore alimentare italiano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,...

Piazza Affari in rosso con petroliferi e auto. FTSE MIB -0 - 32% : L'Economia del Corriere della Sera scrive che il cda del 24 luglio chiamato ad approvare i dati del primo semestre potrebbe anche prendere decisioni importanti sulla rete: si ipotizza la vendita di ...

Borse - flop petrolieri : Piazza Affari in retromarcia : (Alliance News) - Piazza Affari chiude la prima seduta della settimana in rosso, con gli investitori che hanno ponderato con attenzione diversi dati economici in arrivo dalla Cina così come gli sviluppi...

Piazza Affari in rosso con petroliferi e auto. FTSE MIB -0 - 32% : Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita del PIL italiano relative al 2018 e 2019 a causa dell'incertezza politica e dei timori sulle future misure economiche del governo ...