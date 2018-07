Piano anti caldo 2018 Trivulzio apre le porte ai nonni del quartiere

Immigrazione - il Piano per rispedire tutti i migranti in Africa : così si libera l'Italia : Manca poco perché la situazione tra Libia ed Europa diventi insostenibile. Finora la linea dura voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ha frenato le partenze selvagge e i relativi arrivi, ma ...

Migranti - doccia fredda per l'Italia : il "Piano Conte" non può partire : "Nessuna operazione europea e nessuna nave europea effettua sbarchi in Libia, perché non lo consideriamo un Paese sicuro". Lo sottolinea la portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni Natasha Bertaud...

Migranti - il sindaco di Capoliveri rilancia l’idea di un hotspot a Pianosa. Il direttore del Parco Naturale : “Non si può fare” : “Caro ministro Salvini, i Migranti portiamoli a Pianosa”. Giovedì pomeriggio, mentre l’imbarcazione della Guardia Costiera Diciotti con 67 Migranti a bordo vagava per il Mediterraneo senza un porto di approdo, il sindaco di un piccolo comune di 4mila anime dell’Isola d’Elba, ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini con una proposta originale: trasferire i Migranti nella vicina isola di ...

Milano. Piano anticaldo 2018 al Trivulzio : E’ partita l’iniziativa sostenuta dal Municipio 7 di Milano per i suoi residenti “Piano anticaldo al Trivulzio”. L’iniziativa nasce dalla necessità di

Sanità : M5S - governo ha garantito su conclusione Piano rientro Calabria (2) : (AdnKronos) – Dal canto suo, Nesci, che ha replicato al sottosegretario Fugatti, ha ricordato che, su iniziativa della stessa parlamentare, negli ultimi 5 anni il Movimento 5stelle ha “segnalato alle Procure e alla Corte dei conti una quantità impressionante di storture, illegalità e disservizi”, rammentando che da vicepresidente della Camera l’attuale ministro Luigi Di Maio disse che la Sanità calabrese era stata usata ...

"Migranti a Pianosa - ecco perchè no" : ... dove sono state fatte recentemente incredibili scoperte archeologiche, dove si stanno recuperando edifici per farne museo della scienza , dove i detenuti hanno ritrovato una attività che li riscatta ...

Migranti - Conte : da Merkel 'ottima apertura - ora attuare il Piano' : Dall'incontro con Angela Merkel è emersa "un'ottima apertura per quanto riguarda l'attuazione delle conclusioni che abbiamo condiviso al Consiglio Europeo" sul tema Migranti. Lo ha detto il presidente ...

IL NUOVO Piano DI SALVINI/ Spaccare M5s (coi migranti) e governare con un po' di berluscones : Non mancano delle crepe all'interno del Governo Lega-M5s. E Matteo SALVINI sembra essere al centro dei dissidi con una chiara strategia politica. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:00:00 GMT)CAOS NOMINE/ Tutti i nomi del valzer che divide M5s e Lega, di S. LucianoDALLA CINA/ Lao Xi: è Savona il premier occulto dell'Italia

Salvini-Seehofer - vertice migranti a Innsbruck/ Piano-Conte - Ministro : "obiettivi comuni con Germania" : vertice Conte-Salvini sui migranti: riunione Innsbruck con Ministri Ue, incontro con Seehofer. "Col premier linea comune'.

