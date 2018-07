Petagna alla Spal | cifre e dettagli

Atalanta - Petagna dice addio alla Dea : è fatta con la SPAL : Petagna - Accordo totale tra Atalanta e SPAL per il passaggio di Andrea Petagna in maglia biancoceleste. Un accordo maturato e concretizzato nel giro di poche settimane. Petagna si trasferirà alla SPAL sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Un affare che va ad incastrarsi in concomitanza con l’ addio di Borriello al club ferrarese. Per […] L'articolo Atalanta , Petagna dice addio alla Dea: è fatta con la SPAL proviene da Serie ...

Petagna a New York - la vacanza (romantica) del calciatore insieme alla dolce fidanzata Michelly Sander [VIDEO] : Andrea Petagna è volato a New York, il calciatore si concede una vacanza insieme alla fidanzata Michelly Sander Andrea Petagna sta trascorrendo una vacanza a New York con la fidanzata Michelly Sander. La bellissima modella ed il calciatore dell’Atalanta sono volati oltreoceano nella Grande Mela dopo la fine del campionato ed in attesa di prolungare le loro vacanze in una meta estiva. I due innamorati si immortalano nelle varie tappe della ...