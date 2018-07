Perversi | infantili e rumeni Così i critici italiani accolsero i dadaisti

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Compie cent'anni il primo manifesto del Dadaismo di Tristan Tzara. Il secolo trascorso invita a chiederci quanto sia rimasto di valido nel movimento (anti?)artistico che volle scandalizzare il mondo. Iche si riunirono attorno a Tzara e animarono il "Cabaret Voltaire" di Zurigo erano tutti disertori dagli eserciti patrii rifugiatisi in territorio neutrale durante la Prima Guerra mondiale. Disertori dalla stessa borghesia in cui erano nati, dall'Illuminismo sbeffeggiato col riferimento a Voltaire, dall'Umanesimo occidentale, dalla razionalità. Se tutto ciò ha portato alla carneficina fratricida, pensavano, non è il caso di prenderlo sul serio, va esecrato. L'arte è meno seria ancora, se cerca razionalità e bellezza in un mondo orrendo e irrazionale. Ecco allora la regressione infantile dada (il nome richiama il balbettio dei pargoli), il senso per l'assurdo, l'interesse per i ...