Perché per la Cassazione se la vittima è ubriaca lo stupro di gruppo non ha aggravante

Ioan Gruffud : ecco Perché mi considero un femminista : Se una donna mi risponde 'Non è niente', so che dietro c'è invece un mondo, forse un dolore familiare, una delusione etc. e io cerco di capire di cosa si tratta. Cosa invece la colpisce del genere ...

Perché l'Ue non può considerare la Libia un porto sicuro : Ma l'impossibilità di considerare sicuri i porti libici, replica ancora l'alto commissario Ue Federica Mogherini, non è di natura politica, ma giuridica. 'La decisione rispetto al fatto che i porti ...

Sky - Mediaset e Dazn : per vedere la prossima serie A servirà la smart tv. Ecco Perché : Per chi vuole la possibilità di vedere tutte le 380 partite di serie A davanti alla tv, da quest'anno servirà una smart. Sky trasmetterà in esclusiva 266 match, e sta lavorando per rendere accessibili ...

Il premier Conte in visita a Sant'Egidio. Perché è un incontro importante : Ben vengano iniziative di questo da parte di organizzazioni no profit e del mondo del terzo settore in generale, che come la Comunità di Sant'Egidio consentono percorsi di solidarietà anche al di ...

Le interrogazioni in Consiglio - Romizi : 'Perché non è stato approvato il bilancio della Casa Pia?' : Ma quello che possiamo notare, in termini generali, è che sulla sanità ormai il silenzio regna sovrano e questo conferma che il modello toscano, considerato la migliore sanità del mondo, è un falso ...

Cazzola vs Mussolini : “Ero di Forza Italia - ma voterò Pd Perché voi mi fate schifo”. E Roventini fraintende : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra l’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola. L’economista attacca Lega e M5s, definendo i suoi esponenti “ragazzotti”, poi rivolge un monito personale ad Alessandra Mussolini: “Per me il populismo è una moderna forma di fascismo. Quindi, capisco benissimo la sua posizione”. “Scusami, ma tu non ...

Perché non smettere di bere il caffè : non è vero - sembra - che disidrati la pelle - anzi : Ma siamo sicuri che rinunciare al caffè sia il metodo giusto per avere una pelle idratata e perfetta? Il mito dice questo, la scienza ha però dimostrato che non è proprio così. Vediamoci chiaro.

De Laurentiis svela : "Ecco Perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su come dovrà essere la nuova stagione del Napoli e dopo aver annunciato Carlo Ancelotti ha ora voglia di rinforzare la rosa da mettere nelle mani dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Il numero uno degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha svelato come Jorge Mendes gli abbia offerto Cristiano Ronaldo: "Con Jorge Mendes c"è uno splendido rapporto di collaborazione e ...

Perché lo smartphone può danneggiare la nostra pelle : Quello con il nostro smartphone è senza alcun dubbio un rapporto complicato. Perché è vero, ormai non possiamo più farne a meno, tra Whatsapp, social vari, fotocamera e applicazioni di ogni tipo che ci semplificano la vita. Ma questa dipendenza può portare a qualche rischio per la nostra salute. Tra questi, problemi di insonnia, riduzione della vista e alterazione della postura, insieme con un generale effetto negativo sulla nostra pelle. ...

Perché i vincitori morali di questi Mondiali siamo stati noi italiani : Ora che sono terminati, possiamo finalmente dichiararlo: i vincitori morali di questi Mondiali siamo stati noi italiani, che alla sparizione della nostra nazionale dal globo calcistico abbiamo reagito immedesimandoci nelle nazionali altrui e scoprendo nei nostri cuori ragioni per dichiararci tempora

Caparezza e la malattia : «Mi chiedevo Perché stava accadendo tutto questo proprio a me» : Accade questo. Accade che all'improvviso per una grave patologia all'orecchio un'artista si trovi in crisi d'identità. Quanto accaduto a Caparezza prima della realizzazione del suo ultimo disco '...

Perché la Croazia ha vinto comunque : Si sa, i primi della classe piacciono sempre poco. In una caldissima domenica di luglio, tifare Croazia è sin troppo facile. La Nazionale di un Paese che fino a trent'anni fa non esisteva come entità indipendente, con appena il doppio degli abitanti di Parigi. Gli "outsider" conquistano sempre, soprattutto se a guidarli c'è una Presidente della Repubblica come Kolinda Grabar Kitarovic, supporter numero uno della Nazionale, ...