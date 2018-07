Perché la sentenza della Cassazione che non riconosce l' aggravante dell' alcol in uno

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) Si dice che le sentenze non si discutono, si rispettano. Ma se si discutono, capita che non vengano lette. E' proprio il caso32462/18III Sezione penalesul caso di stupro da parte di due 50enni ai danni di una giovane donna in stato di ubriachezza. La decisione, depositata ieri, di nonre l'per l'uso di sostanzeiche e stupefacenti, rinviando la condanna degli stupratori in Appello per la riforma al ribassopena, ha innescato una violenta polemica con accuse ai giudici, provenienti anche da esponenti politici di primo piano, di portare il Paese "indietro di decenni": "Sentenze come questa non aiutano le donne nel loro percorso", ha dichiarato Alessia Rotta del Pd. Per la collega Morani, "il sottotitoloè che la vittima se l'è cercata". Per Stefania Prestigiacomo e Annagrazia Calabria di ...