Perché la bilancia commerciale mondiale è in crescente surplus?

ilsole24ore

: Con i propri tempi si può cambiare piano piano - non per gli altri ma per noi stessi. Perché, sopratutto quando si… - RealJokerRoses : Con i propri tempi si può cambiare piano piano - non per gli altri ma per noi stessi. Perché, sopratutto quando si… - nagisajxr : non aggiungo nella il Bilancia perché è il mio ascendente ma pure loro non si salvano - minyuhi : non voglio manco salire sulla bilancia perché ho paura -

(Di martedì 17 luglio 2018) Secondo il Fmi, dal 2005 laè in: ha ormai raggiunto 370 miliardi di dollari, lo 0,5% del Pil globale. È ovviamente un paradosso: il saldo dovrebbe essere zero visto che non vendiamo prodotti o servizi ad altri pianeti alieni. Ma una spiegazione c'è, e molto interessante. Eccola...