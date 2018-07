Perché Europa e Usa non riescono più a comunicare

Android - Perché Google rischia una multa record dall’Europa : La commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager dovrebbe infliggere al sistema operativo mobile di Big G una sanzione anche più salta dei 2,4 miliardi comminati l’anno scorso. Che cosa contestano l’autorità e cosa cambierebbe per noi...

Amica Europa : la Germania blocca la tranche di finanziamenti UE alla Grecia perchè questa non ha ancora aumentato l'IVA : Comunque salta all'occhio la 'Solidarietà' europea, la 'Fratellanza' fra paesi: la Germania blocca un esborso necessario per l'economia greca, anche se in realtà si tratta di una pietra al collo di ...

Perché Huawei P9 - P9 Plus e P9 Lite non riceveranno l’aggiornamento Oreo in Europa : Un destino crudele quello che è toccato alle varianti europee della linea Huawei P9, P9 Plus e P9 Lite (confermato anche dalla recente uscita della divisione italiana), che a questo punto non crediamo affatto riceveranno mai l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, nonostante in Cina, a ridosso dei modelli locali, siano ormai stato avviato da qualche giorno il programma beta che dovrebbe portare alla distribuzione dell'EMUI 8.0, come vi abbiamo ...

Migranti - Perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...

Migranti - barchette di carta in 100 piazze d’Europa e mail bombing ai capi di Stato Perché “tutti facciano la loro parte” : Migliaia di barchette di carta, simbolo di quei gommoni carichi di Migranti che ogni giorno tentano la traversata del Mediterraneo, invaderanno oltre 100 piazze d’Europa il 27 giugno. Tutto a poche ore dall’arrivo dei leader dell’Unione a Bruxelles per il Consiglio europeo in programma il 28 e 29 di questo mese. L’iniziativa, ribattezzata #EuropeanSolidarity, promossa da più di cento organizzazioni e da politici (prima ...

Che cos’è il “land grabbing” e Perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa : Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa Dietro le migrazioni di milioni di persone che vivono in Africa, Asia e America latina c’è anche il land grabbing. Un vero e proprio saccheggio, soprattutto da parte di inglesi e americani, che si sta consumando a danno delle comunità rurali […] L'articolo Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa proviene da NewsGo.

Moavero - la misura estrema : 'Spero di no - ma se..'. Perché sugli immigrati l'Europa rischia la sua fine : Mai come in questo momento l' Europa è stata vicina alla sua fine politica. Non lo dice il 'vulcanico' Matteo Salvini , che ha dato un anno di tempo a Bruxelles, , ma un tecnico misurato come Enzo Moavero . Intervistato dal Messaggero, il ministro degli Esteri punta ...

Lumache pericolose sono arrivate in Europa - ecco perchè possono essere pericolose anche per l'uomo : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità , OMS, in tutto il mondo, circa 2,5 milioni di persone sono affette da un'infezione da Fasciola epatica, il grande infarto del fegato. Il parassita, ...

Borse - perchè l'America va meglio dell'Europa : Essendo bene in sé e non strumento di politica economica, i surplus non possono essere messi in discussione , soprattutto se, a farlo, sono immancabilmente soggetti viziosi che vorrebbero spendere di ...

Perché gli italiani si sentono traditi dall’Europa : L’arrivo al governo di forze euroscettiche è anche conseguenza delle politiche di austerità fatte in nome del risanamento dei conti pubblici e dei criteri di convergenza dell’euro. Leggi