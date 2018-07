Perché con Salvini in Russia c' era il presidente di una associazione

Perché la sentenza della Cassazione che non riconosce l'aggravante dell'alcol in uno stupro non è un "passo indietro di decenni" : Si dice che le sentenze non si discutono, si rispettano. Ma se si discutono, capita che non vengano lette. E' proprio il caso della sentenza 32462/18 della III Sezione penale della Cassazione sul caso di stupro da parte di due 50enni ai danni di una giovane donna in stato di ubriachezza. La decisione, depositata ieri, di non riconoscere l'aggravante per l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, rinviando la condanna degli stupratori in Appello ...

Perché Europa e Usa non riescono più a comunicare : In contemporanea con l’assemblea della Nato a Bruxelles, a Washington DC si è svolto l’incontro tra vari think tank europei e i loro corrispettivi statunitensi, con molti interventi dei rappresentanti dell’attuale amministrazione americana. Per due giorni si è ripetuta la medesima scena. Parlamentar

CRACCO - IL CONTO SALATO DI UN CLIENTE/ Dalla pizza alla spremuta : la domanda è Perché? : Carlo CRACCO, il CONTO salatissimo di un CLIENTE postato sui social diventa virale. A sorpresa, il web si scatena in difesa dell'ex giudice di Masterchef.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Livorno - consigliere della Lega contro i bagnini : “Perché arrivano dalla Sicilia?” : Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Perché arrivano dalla Sicilia?” Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Perché arrivano dalla Sicilia?” Continua a leggere L'articolo Livorno, consigliere della Lega contro i bagnini: “Perché arrivano dalla Sicilia?” proviene da NewsGo.

Ioan Gruffud : ecco Perché mi considero un femminista : Se una donna mi risponde 'Non è niente', so che dietro c'è invece un mondo, forse un dolore familiare, una delusione etc. e io cerco di capire di cosa si tratta. Cosa invece la colpisce del genere ...

Perché l'Ue non può considerare la Libia un porto sicuro : Ma l'impossibilità di considerare sicuri i porti libici, replica ancora l'alto commissario Ue Federica Mogherini, non è di natura politica, ma giuridica. 'La decisione rispetto al fatto che i porti ...

Il premier Conte in visita a Sant'Egidio. Perché è un incontro importante : Ben vengano iniziative di questo da parte di organizzazioni no profit e del mondo del terzo settore in generale, che come la Comunità di Sant'Egidio consentono percorsi di solidarietà anche al di ...

Le interrogazioni in Consiglio - Romizi : 'Perché non è stato approvato il bilancio della Casa Pia?' : Ma quello che possiamo notare, in termini generali, è che sulla sanità ormai il silenzio regna sovrano e questo conferma che il modello toscano, considerato la migliore sanità del mondo, è un falso ...

Decreto Dignità - il Perché dello scontro tra governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro

Fisco - ecco Perché i controlli alle imprese diventano asfissianti : Secondo la Cgia di Mestre nel 2017 almeno un'azienda su tre è stata oggetto di attenzioni da parte dell'amministrazione tributaria

ATTENTATO AL GIORNALISTA DEL GAZZETTINO ARIO GERVASUTTI/ Padova ultime notizie : “Sono sconvolto - perchè?" : Padova, ATTENTATO al GIORNALISTA ARIO GERVASUTTI del GAZZETTINO: ultime notizie, 5 colpi di pistola sparati contro la casa in piena notte. Mistero sui responsabili, il messaggio di Zaia(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:52:00 GMT)

Perché Elon Musk sta litigando con i soccorritori dei ragazzi in Thailandia : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Finito il salvataggio delle 13 persone rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang, quando ancora ci sono interrogativi sullo stato di salute di alcune di queste, divampa un’alta polemica. Questa volta non c’entra la “bulimia hollywoodiana”, ma il fondatore e Ceo di Tesla Elon Musk, accusato da uno dei soccorritori impiegati in Thailandia di avere fornito dei mini-sub per il salvataggio solo per farsi ...

Toscana - consigliere della Lega contro i bagnini : "Perché arrivano dalla Sicilia?" : bagnini siciliani "non graditi" in Toscana. Le dichiarazioni di un consigliere regionale in Toscana della Lega, Roberto Biasci, scatenano un putiferio: "Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i...

Toscana - consigliere della Lega contro i bagnini : "Perché arrivano dalla Sicilia?" : bagnini siciliani "non graditi" in Toscana. Le dichiarazioni di un consigliere regionale in Toscana della Lega, Roberto Biasci, scatenano un putiferio: "Sono rimasto quantomeno perplesso nell'apprendere che i...