Per il fisco era nullatenente | in garage aveva 20 Ferrari e Lamborghini

Fisco - entrate tributarie e contributive in aumento nel Periodo gennaio-maggio : Il dato, rivelato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, , tiene conto dell'aumento del 2,9% , +4.615 milioni di euro, delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive ...

Fisco - ecco Perché i controlli alle imprese diventano asfissianti : Secondo la Cgia di Mestre nel 2017 almeno un'azienda su tre è stata oggetto di attenzioni da parte dell'amministrazione tributaria

Basta una raccomandata Per vanificare il buon lavoro fatto su Fisco e Agenzia delle entrate : Basta poco, purtroppo, per vanificare il grande lavoro fatto dai governi Renzi e Gentiloni su Fisco e riscossione delle cartelle. La chiusura di Equitalia, la dichiarazione dei redditi precompilata, i provvedimenti per tagliare le file allo sportello, lo snellimento delle procedure grazie agli strumenti della rete, smartphone, sms ecc., insomma tutto questo rischia di infrangersi contro una questione banale ma dirimente: la raccomandata.Basta ...

Volley : A2 Maschile - Davide Fiscon un rinforzo Per Ortona : Ortona , CHIETI, - La Sieco Service Ortona puntella il reparto degli schiacciatori con il ventenne Davide Fiscon prelevato dal Valsugana Volley Padova, in Serie B. LA CARRIERA - È giovane Davide ...

Fisco : Visco - serve ampia e equilibrata riforma - Per più lavoro e crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “C’è bisogno di un’ampia ed equilibrata riforma fiscale, diretta ad accrescere l’occupazione e promuovere la crescita dell’economia”. Così, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Per Visco “vanno pure rimossi gli ostacoli all’attività di impresa, all’innovazione, alla corretta ...

Lavoro nero - Cgia : il Fisco avrebbe Perso quasi 43 miliardi di euro : Che il Lavoro nero o irregolare sia una delle piaghe endemiche del nostro sistema economico è cosa risaputa. Ma ora una recente indagine della Cgia di Mestre mette in evidenza le proporzioni abnormi che, a motivo di una serie di concause, ha raggiunto il fenomeno. L'indagine mette in evidenza come il problema sia trasversale a tutti i settori economici, anche se in alcuni, come edilizia e, ancor di più, agricoltura, si più accentuato. ...

Fisco - Per la "rottamazione bis" rigettato solo il 3 - 4% delle domande : MILANO - Rottamazione delle cartelle, le Entrate ci riprovano sperando che all'adesione massiccia faccia seguito questa volta anche una maggior dote di versamenti. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ...

Fisco : -42 - 6mld Per lavoratori in 'nero' : La meno interessata dalla presenza dell'economia sommersa è il Veneto: 199.400 lavoratori in nero per 5,2 mld di euro di valore aggiunto sommerso , 3,8% Pil regionale, che levano al Fisco 2,9 mld.