Per i 30 anni dei Take That arriva un album e un tour di concerti in tutto il mondo

Stuprano Per 7 mesi una ragazzina di 11 anni : 18 arresti : Hanno violentato per oltre sette mesi una ragazzina di 11 anni con problemi d'udito: per questo terribile crimine sono stati arrestati in India almeno 18 uomini. I violentatori in tutto...

Un film Per i 100 anni di Bentley Motors : Per celebrare il centenario di Bentley Motors, fondata il 10 luglio 1919, un coinvolgente cortometraggio dal titolo ‘Together we are Extraordinary: The Story of Bentley Motors“. Immagini che celebrano il “Gran Turismo” grazie alle più espressive creazioni di questi 100 anni, quanto l’intrinseca classe ed espressione di lusso britannico, che ha attraversato il tempo con […] L'articolo Un film per i 100 anni di Bentley Motors ...

Calcio : Serie A a rischio Per il Parma. Chiesti quattro anni di squalifica Per Calaiò e penalizzazione Per il club : Ha avuto inizio a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il calciatore dei ducali è accusato di illecito sportivo per alcuni messaggi spediti via Whatsapp con l’ex compagno di squadra Filippo De Col, prima del match tra Spezia e Parma decisivo per la promozione degli emiliani nella massima Serie. Il club risponde per responsabilità oggettiva. Ebbene, la ...

Tracce di Dna hanno Permesso di identificare John D Miller - colpevole dell' omicidio della bambina di 8 anni April Tinsley : L'esame di Tracce di Dna hanno permesso di identificare John D Miller, colpevole dell'omicidio di April Tinsley, avvenuto 30 anni fa nel Fort Wayne, in Indiana. Lo ha rivelato la polizia che ha confrontato le Tracce dell'assassino - presenti su dei preservativi usati - alle Tracce trovate sulla biancheria intima della vittima, che all'epoca dell'omicidio aveva 8 anni.La scomparsa di April Tinsley risale al venerdì santo del 1988, mentre ...

Parma - Serie A a rischio. E la Procura chiede 4 anni di squalifica Per Calaiò : Ha preso il via a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell'attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall'...

51 anni fa l’addio a John Coltrane - Per ricordarlo ecco Both Directions at Once : The Lost Album : Nel marzo del 1963 Coltrane si divideva tra live e registrazioni. La sera suonava fisso al Birdland, sulla cinquantaduesima strada, e di giorno registrava dischi. Il 6 marzo di quell’anno, con il suo sax, entrò nei mitici Van Gelder Studios insieme a McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Lo stesso gruppo con cui un anno dopo registrò il capolavoro A love supreme. Era il Classic Quartet e quel giorno ...

Auto fuori strada Per l’asfalto reso viscido dalla pioggia : morti papà e figlia di 4 anni - grave la madre : Un incidente stradale è avvenuto questa mattina alle porte di Foggia: 2 persone sono morte ed un’altra è rimasta gravemente ferita. Le vittime sono padre e figlia di 4 anni, mentre la madre della piccola è in gravi condizioni. L’incidente si è verificato sulla SS673, a pochi km dal centro abitato. L’Auto su cui viaggiava la famiglia, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa ...

Marito ucciso col mattarello : chiesti 16 anni Per la moglie : Marito ucciso a colpi di mattarello, chiesta condanna di 16 anni per la moglie. Processo ad Arezzo con rito abbreviato a Carla Vannini per la morte di Enzo Canacci, lo scorso settembre in Valdarno. Il ...

Ad Albissola una serata Per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku : L'Associazione La Fornace quando, qualche mese, nel suo programma estivo aveva inserito, in concomitanza con la Notte Bianco&blu, una serata per festeggiare i 40 anni dalla realizzazione del Muro Raku,...

Giulio e Francesca Maria Occhionero sono stati condannati a 5 e 4 anni di carcere Per l’inchiesta sul “cyber-spionaggio” : I fratelli Giulio e Francesca Maria Occhionero sono stati condannati a 5 e 4 anni di carcere nel processo sul “cyber-spionaggio”, dove erano accusati di aver rubato dati e informazioni a politici e istituzioni italiane. Giulio e Francesca Maria Occhionero The post Giulio e Francesca Maria Occhionero sono stati condannati a 5 e 4 anni di carcere per l’inchiesta sul “cyber-spionaggio” appeared first on Il Post.

“Adesso i tuoi figli”. Segregata Per anni - costretta dal compagno a questo. Succede in Italia : Minacciata, sottomessa e tenuta reclusa in casa dal compagno. E poi le botte, le umiliazioni e l’obbligo del silenzio sotto la minaccia di violenze ancora peggiori. La storia non viene da lontano, ma dal cuore d’Italia. A raccontare tutto alla polizia municipale è stata una donna di 35 anni e, nei giorni scorsi, gli agenti del nucleo antiviolenza e tutela minori hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e contatto nei ...

Stanley Kubrick - ritrovata dopo 60 anni una sceneggiatura Perduta : (foto: Getty) È probabilmente il sogno di ogni studioso di cinema: quello di trovare un documento storico di un grande regista, magari andato perduto per molti anni. È proprio quello che è accaduto a Nathan Abrams, professore di cinema alla Bangor University del Galles, il quale ha dichiarato alla Bbc che il figlio di uno dei collaboratori di Stanley Kubrick gli avrebbe mostrato una sceneggiatura di oltre cento pagine di cui si erano perse le ...

Olbia - oPeraio di 46 anni muore schiacciato da tubi di metallo : Un operaio di 46 anni, Angelo Serra, originario di Nulvi (Sassari), è morto stamattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia. L’uomo stava scaricando da un camion dei tubi in metallo per la realizzazione di impalcature, ma per causa ancora da accertare è rimasto schiacciato dal carico che maneggiava. Sul posto, oltre ai colleghi e al personale medico del 118, sono giunti gli uomini del commissariato di Polizia di Olbia che stanno ...

Morta a 24 anni dopo una cena. Cosa si è scoPerto sul ristorante. Nuovi dettagli sulla tragedia di Chiara : Non era la prima volta che Chiara cenava in quel ristorante. Ma nessuno poteva immaginare che una serata con gli amici potesse trasformarsi in tragedia. Invece sarebbe Morta a causa di uno choc anafilattico, Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (Pisa) deceduta due giorni fa a seguito di una grave reazione allergica dopo aver cenato in un locale. Chiara, scrive AdnKronos, assieme al fidanzato e a due amici, era andata a cena in un ...