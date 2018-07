Pensioni | quota 100 e 41 | per l' Inps costi tra 4 e 14 miliardi

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Partito Pensionati : no a contributo di solidarietà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 16 luglio. Ganga: c’è spazio per cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Ganga (Cisl); : c’è spazio per cambiare la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 e Quota 100, oggi 16 luglio. Ganga : c’è spazio per cambiare la Legge Fornero . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:15:00 GMT)

Pensioni - le stime con la 'quota 100' : boom di assegni in più a carico dell'Inps : Se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta 'quota 100' per il pensionamento anticipato, secondo l'Inps i costi per le casse dell'Istituto di previdenza viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di ...