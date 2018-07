Pensioni Inps | Salvini chiede dimissioni di Boeri | lui risponde all' attacco

Pensioni quota 100 e precoci - le ipotesi Inps : nel 2019 uscita per 600 mila : Questa volta le ipotesi di uscita con le Pensioni anticipate a quota 100 e a quota 41 dei precoci arrivano direttamente dall'Inps: entrambe le misure, combinando eta' e contributi, porterebbero alla pensione tra i 258 e i 751 mila pensionamenti anticipati gia' a partire dal 2019. L'entita' delle uscite dipenderebbe dall'eventualita' di introdurre entrambe le misure a partire dal prossimo anno, la quota 41 dei precoci e la quota 100 [VIDEO], ...

Contro Boeri - Inps - 'che rema contro' su contratti e Pensioni - fronte unito governo-maggioranza : Sul caso Boeri il vicepremier Di Maio spiega che il presidente dell'Inps non può essere mandato via. Decideremo cosa fare a fine anno, alla scadenza del mandato, spiega il ministro del Lavoro. Un ...

Pensioni e lavoro - sale la tensione : è scontro tra Governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Inps : pubblicate le tabelle dei costi e dei numeri delle nuove Pensioni con le quote : Quota 100 e quota 41 per ora sono misure in via di studio e di valutazione. Infatti nulla ancora è stato fatto e ciò che si sa delle due grandi novita' che potrebbero entrare nel sistema previdenziale, è solo frutto delle indiscrezioni e delle voci che le accompagnano. Intanto iniziano ad uscire analisi circa il funzionamento delle misure, di quanto costerebbero e come inciderebbero sul mondo previdenziale se davvero fossero emanate. Anche ...

Scontro governo-Inps - piano Lega-M5S : via Boeri - mano libera sulle Pensioni : Tito Boeri è un tipo che non è mai andato d?accordo con chi comanda. Litigava con Matteo Renzi, che l?aveva nominato. E ora litiga con Matteo Salvini. Lo voleva cacciare...

Pensioni - le stime con la 'quota 100' : boom di assegni in più a carico dell'Inps : Se già dal 2019 entrasse in vigore la cosiddetta 'quota 100' per il pensionamento anticipato, secondo l'Inps i costi per le casse dell'Istituto di previdenza viaggerebbero tra i 4 e i 14 miliardi di ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - stime Inps allarmano : “costi fino a 14 miliardi l’anno” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 luglio. Luigi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:42:00 GMT)

Pensioni quota 100 - ecco i costi. I quattro scenari dell'Inps : Di Maio insiste sul taglio alle Pensioni sopra i 4 mila euro netti, e sui vitalizi chiede ai suoi: "Promuovete eventi bye bye ai vitalizi in tutta Italia, anche in spiaggia"