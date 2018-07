Pensioni alte | i medici contro il piano per tagliarle

Taglio Pensioni alte - ecco le due ipotesi. Frenata dopo la lite : Il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, aveva promesso per questa settimana un disegno di legge per il Taglio delle cosiddette ?pensioni d?oro?. Una...

Taglio Pensioni alte - ecco le due ipotesi. Frenata dopo la lite : Al progetto stanno lavorando da tempo il consulente di Di Maio, il professore di economia del lavoro di Roma Tre, Pasquale Tridico, già indicato prima delle elezioni come ministro del Welfare dai... ...

Pensioni - quota 100 e riforme fattibili : alternative 42 anni di contributi e opzione donna : C'è scetticismo sulla fattibilità della riforma delle Pensioni ventilata dai partiti al governo, il M5S e la Lega, in merito alle coperture finanziarie necessarie per l'uscita anticipata a quota 100, a quota 41 per i lavoratori precoci e per l'aumento degli assegni previdenziali. A fare un bilancio sulle possibilità di realizzazione del programma previdenziale di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio è il quotidiano Italia Oggi che, sulla base di ...

La sforbiciata di Di Maio : "Tagli alle Pensioni alte e aumenti sulle minime" : Luigi Di Maio mette ancora una volta le pensioni d'oro nel mirino. Come aveva già annunciato il premier Giuseppe Conte nel suo discorso alla Camera, gli assegni sopra i 5000 euro netti subiranno una ...

Pensioni alte - tagli del 5% per oltre 30 mila persone : Circa 30 mila pensionati interessati, con un risparmio per lo Stato pari a 115 milioni. Potrebbero essere questi i numeri essenziali dell'operazione 'Pensioni d'oro' contenuta nel programma del nuovo ...

L'ultimo studio di Cottarelli : in Italia la spesa per le Pensioni tra le più alte al mondo : La ricerca dell'osservatorio di Cottarelli evidenzia che l'Italia spende molto per le pensioni anche al netto dei costi dei sussidi assistenziali

L’ultimo studio di Cottarelli : in Italia la spesa per le Pensioni tra le più alte al mondo : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’Unione europea aveva già provveduto a bacchettarci, qualche settimana fa, dopo la pubblicazione del Rapporto pensionistico 2018 della Commissione europea. In sostanza, la spesa pensionistica del nostro Paese è eccessivamente elevata e, al tempo stesso, “la protezione contro la povertà è inadeguata”, spiegava lo studio. La linea dettata dalla Commissione Ue è quella di ...

Pensioni - dal 1° gennaio 2019 saranno più alte : ecco come e perché Video : A partire dall'inizio del prossimo anno diventeranno operative le nuove misure di rivalutazione per i trattamenti Pensionistici [Video]. Si tratta di un meccanismo che ha lo scopo di supportare chi riceve un assegno previdenziale adeguandolo all'inflazione. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. come funzioneranno i nuovi adeguamenti Pensionistici Iniziamo con il dire che la perequazione ovvero ...

Pensioni più alte dal 2019 : ecco le nuove regole che saranno recepite dall'Inps : nuove regole per la rivalutazione delle Pensioni . Dal 1° gennaio 2019 cambia il modo con cui gli importi dei trattamenti vengono adeguati all'aumento del costo della vita rilevato dall' Istat . In ...

