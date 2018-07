Penalizzazione Chievo Verona – Il Club sorride | nessuna sanzione in vista?

Penalizzazione Chievo Verona – Il club si difende in tribunale dalle accuse di plusvalenze fittizie : il comunicato ufficiale : Il Chievo Verona comunica di essersi difeso oggi davanti al tribunale Federale per quanto riguarda lo scandalo delle plusvalenze fittizie Periodo nero per il Chievo Verona: la squadra rischia infatti grosso dopo le pesanti richieste della FIGC a causa dello scandalo delle plusvalenze fittizie in cui è coinvolto il club gialloblu. 15, i punti di penalizzazioni richiesti dalla Federazione, da scontare nello scorso campionato, e quindi la ...

Crotone - Vrenna : “Spero la Penalizzazione del Chievo venga confermata” : "La speranza adesso è che questi punti penalizzazione richiesti vengano confermati in tutti i gradi di giudizio. Siamo fiduciosi". L'articolo Crotone, Vrenna: “Spero la penalizzazione del Chievo venga confermata” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - la stagione si decide in Procura : richiesta la Penalizzazione di Chievo e Parma : La Procura della Figc ha chiesto una penalizzazione di 15 punti per il Chievo Verona, da scontare nella stagione 2017/2018. La richiesta, avanzata davanti al Tribunale federale nazionale durante il processo per...