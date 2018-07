Penalizzazione Chievo Verona – Il club si difende in tribunale dalle accuse di

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Ilcomunica di essersi difeso oggi davanti alFederale per quanto riguarda lo scandalo delle plusvalenze fittizie Periodo nero per il: la squadra rischia infatti grosso dopo le pesanti richieste della FIGC a causa dello scandalo delle plusvalenze fittizie in cui è coinvolto ilgialloblu. 15, i punti di penalizzazioni richiesti dalla Federazione, da scontare nello scorso campionato, e quindi la conseguente retrocessione. Il, pochi minuti fa, ha pubblicato sul suo sito un comunicato ufficiale, nel quale spiega di essersi oggi difeso davanti alFederale: “Ilcomunica di avere oggi discusso la propria difesa presso ilFederale nell’ambito del dibattimento relativo al deferimento per Presunte Plusvalenze fittizie. Ilha ribadito di avere sempre agito nel rispetto della legalità ...