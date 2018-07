Pausini | sul palco a Roma i suoi autori

Laura Pausini prima donna a cantare sul Circo Massimo di Roma. Ecco tutte le anticipazioni del concerto evento : Mancano pochi giorni a quello che si preannuncia essere l’evento musicale italiano del 2018. Il 21 (sold out) e il 22 luglio (ultimissimi posti), Laura Pausini sarà infatti la prima donna a cantare sul palco del Circo Massimo di Roma, i due concerti che precedono il tour mondiale che proseguirà negli Stati Uniti, America Latina ed Europa. Al Circo Massimo, alcuni degli autori che hanno collaborato con lei nel suo ultimo disco Fatti ...

Polemiche sul presunto playback di Laura Pausini ai WMA - arriva la replica : “Ero live” : Subito al via le Polemiche sul presunto playback di Laura Pausini ai WMA. L'artista di Solarolo ha ufficialmente aperto la nuova edizione delle premiazioni condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada per il 7° anno consecutivo con E.Sta.A.Te, ultimo singolo in radio ed estratto da Fatti sentire. Stando a quanto hanno notato i fan, l'artista avrebbe ripiegato su un playback che non è stato troppo gradito, rimarcato immediatamente in rete e ...

In arrivo il nuovo singolo di Laura Pausini? Le ultime indiscrezioni sull'erede di Frasi a metà : L'artista si sposterà poi nel resto del mondo per poi tornare in Italia per la sessione nei palasport e all'Arena di Verona, dove ha organizzato ben 3 date. Sul fronte palasport, il tour si è già ...