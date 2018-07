Paura sulle isole Baleari | mini tsunami invade strade | spiagge e bar Turisti in fuga

Roma - ramo si abbatte sulle auto Pomeriggio di Paura al Salario : Ancora un albero sulla strada. Ancora un'auto schiacciata e per fortuna nessun ferito. A crollare all'improvviso nel Pomeriggio di martedì in viale Regina Margherita, nei pressi di piazza Buenos Aires,...

Incidente Nainggolan - Paura per il calciatore dell’Inter : le ultime sulle condizioni del belga : Incidente Nainggolan – L’Inter ha piazzato il colpo Nainggolan, l’ex Roma si candida ad essere grande protagonista con la maglia nerazzurra ma nelle ultime ore grande paura. Il neo calciatore nerazzurro è stato vittima di un Incidente stradale con la sua Ferrari GtC 4 Lusso, distrutta nell’impatto con il guardrail. Secondo alcune indiscrezioni riportante nelle ultime ore una gomma dell’auto di Raja sarebbe esplosa in ...

Paura sulle montagne russe - deragliano carrozze : in due cadono da dieci metri d’altezza : Sono sei le persone finite in ospedale a seguito del deragliamento delle carrozze delle montagne russe 'Sand Blaster' del Daytona Beach Boardwalk nello stato della Florida, in Usa. Due di loro sono in condizioni critiche dopo essere state sbalzate nel vuoto ed essere cadute da circa dieci metri di altezza.Continua a leggere

I numeri sulle aggressioni a medici negli ospedali mettono Paura. Un rapporto : Spinte, botte, schiaffi, insulti e minacce verbali un giorno sì e l'altro pure: ormai negli ospedali italiani, nei pronto soccorso, negli ambulatori si registra un'escalation di aggressioni contro i camici bianchi. Un vero e proprio bollettino di guerra con oltre due medici su tre che denunciano di aver subito aggressioni fisiche o verbali. A scattare la fotografia sul fenomeno delle aggressioni contro i dottori un ...

Ricordate Twister? La furia di questo tornado fa Paura : ecco il momento in cui “scende” dal cielo e si abbatte sulle case : Un pericoloso tornado di classe F3 si è abbattuto nella contea di Laramie in Wyoming seminando il panico. I residenti avvisati tempestivamente dalle autorità si sono messi in salvo nei rifugi, scongiurando il pericolo. Il tornado, con venti che hanno raggiunto i 240 km/h, ha provocato danni a diverse strutture ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'articolo Ricordate Twister? La furia di questo tornado fa paura: ecco il momento in ...