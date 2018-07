Parte la tre giorni di super concerti a Trieste | Iron Maiden show per 10 mila fan

De Rossi : “con CR7 Juve Parte con tre piedi avanti” : “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De Rossi, sull’approdo di CR7 alla Juventus. “Vincere 7 scudetti vuol dire fare le cose bene e significa che il campionato lo hai un pochino già ammazzato perché sei ...

Roma - De Rossi in tutta sincerità : “la Juve Parte tre passi avanti” : Roma, De Rossi sa bene quale sia il valore di Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus che aumenta il gap con le inseguitrici “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De Rossi, sull’approdo di CR7 alla Juventus. ...

DIRETTA MOTOGP/ Live - streaming video SKY gara : tutti sulla griglia di Partenza - via! (GP Germania 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up Live GP Germania 2018 Sachsenring: cronaca e tempi, podio e vincitore del nono Gran Premio stagionale (oggi domenica 15 luglio)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:36:00 GMT)

DIRETTA/ Tour de France 2018 : streaming video e tv : in strada - si Parte! (Arras-Roubaix 9^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 9^ tappa Arras-Roubaix, 156,5 km: vincitore, percorso e orario della frazione con tanto pavé (oggi domenica 15 luglio)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Lega - M5S : dibattito sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti e altre Partecipate : Oggi era prevista l'assemblea dei soci di Cassa Depositi e Prestiti. In questa sede doveva essere presentato agli azionisti l'elenco dei candidati suggeriti dal Ministero del Tesoro, azionista di maggioranza della Cassa, per il rinnovo dei vertici del Consiglio Direttivo. All'ultimo minuto l'assemblea è stata rinviata alla prossima settimana. Dato che le fondazioni bancarie, che fanno parte dell'azionariato di Cdp con circa il 16% del capitale ...

Inter - se Parte Eder potrebbero sbloccarsi due acquisti : L'Inter è stata la squadra che, dopo la Roma, si è mossa di più sul mercato, con ben cinque acquisti a rivoluzionare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Ma non è finita qui visto che arriveranno ancora un terzino destro, un mediano da affiancare a Marcelo Brozovic e un attaccante esterno. Prima di potersi muovere in questo senso, però, la societa' nerazzurra deve prima muoversi in uscita per sfoltire la rosa, anche perché l'ex ...

Parte la stagione degli utili - ma Wall Street resta al palo : Nel pomeriggio è prevista la pubblicazione del rapporto semestrale sulla politica monetaria della Fed. In agenda un discorso di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, oltre al quale ...

DIRETTA / Tour de France 2018 streaming video e tv : in strada - si Parte! (Fougeres-Chartres 7^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv, percorso e vincitore della 7^ tappa da Fourhgeres a Chartres. Si abbandona la Bretagna per la valle della Loira.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Diretta Wimbledon 2018 / Williams Goerges (6-2) streaming video e tv : Serena Parte fortissima! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Serena Williams Goerges e Ostapenko Kerber sono le due semifinali del torneo femminile, grande spettacolo atteso giovedì 12 luglio(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:36:00 GMT)

Attraversa i binari - non sente la sirena : travolto dal treno mentre saluta il fratello che Parte : Il 30enne pakistano stava probabilmente parlando al telefono o ascoltando musica in cuffia e non ha sentito la sirena del treno. Aveva accompagnato il fratello in partenza per Cosenza da Ferrara per la valutazione della sua richiesta di riconoscimento di status di rifugiato.Continua a leggere

Domani Parte via Teatrando di Paglia : tre giorni di spettacolo sulle colline tra Montegranaro e Monte San Giusto : Inoltre, le passeggiate per raggiungere i luoghi degli spettacoli verranno animate da due importanti Compagnie italiane di Teatro di Strada: Acqualtateatro di Venezia e la Compagnia Piccolo Nuovo ...

La nuova Lazio riParte dal passato : difesa a tre : Modulo che vince non si cambia. Simone Inzaghi riparte dalla difesa a tre. Nessun ripensamento. Neanche dopo qualche critica arrivata nel finale della passata stagione per i tanti, troppi gol ...

Rita Dalla Chiesa contro Aida Nizar/ “Rispetti le nostre regole - altrimenti vada da un'altra Parte” : Rita Dalla Chiesa contro Aida Nizar: “Rispetti le nostre regole, altrimenti vada da un'altra parte”. La conduttrice torna ad attaccare l'ex concorrente del Grande Fratello(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:48:00 GMT)

DIRETTA/ Tour de France 2018 - streaming video tv. In strada - si Parte! (2^ tappa Mouilleron-La Roche) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 2^ tappa Mouilleron Saint Germain-La Roche sur Yon, 182,5 km: vincitore, percorso e orari (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:52:00 GMT)