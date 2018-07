Parma Tenta di uccidere Anna Parmeggiani | morto Carlo Pibiri

Parma - messaggi whatsapp sospetti : al via il processo per tentato illecito : Al via il processo al club ducale per tentato illecito: presente anche Emanuele Calaiò. Nel pomeriggio udienza per Chievo e Cesena sulle plusvalenze fittizie. L'articolo Parma, messaggi whatsapp sospetti: al via il processo per tentato illecito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chievo e Parma : procura chiede retrocessione/ Ultime notizie - "tentato illecito e plusvalenze fittizie" : Chievo e Parma: procura chiede retrocessione, Ultime notizie, "tentato illecito sportivo e plusvalenze fittizie". Serie A a rischio per le due società suddette, che ora tremano(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 11:39:00 GMT)

Parma - ferisce la moglie con un'arma da fuoco poi tenta il suicidio : Dopo lo sparo si è lanciato dal secondo piano. La donna è in gravi condizioni, l'uomo in Rianimazione. In casa anche i figli che hanno tentato di fermare il padre

Calciomercato Parma - l’asse con il Napoli diventa caldissimo : gli emiliani tentano il doppio colpaccio : Il club emiliano è interessato ad Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori in esubero che il Napoli potrebbe cedere L’asse tra Parma e Napoli si fa sempre più caldo. Dopo la chiusura della trattativa per Sepe, i due club stanno valutando adesso una doppia operazione, utile ad entrambe le società. Gli emiliani infatti hanno messo gli occhi su Alberto Grassi e Lorenzo Tonelli, giocatori che difficilmente troveranno spazio nella ...

Il Parma è stato deferito dalla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia : La Procura federale della FIGC ha deferito la società del Parma Calcio e il suo giocatore Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ultima partita del campionato di Serie B giocata contro lo Spezia il 18 maggio. Il presunto illecito riguarda The post Il Parma è stato deferito dalla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia appeared first on Il Post.

Parma a processo per tentato illecito - la serie A ora è a rischio : "Dimostreremo innocenza" : Ombre sulla promozione del Parma. La società si difende dalle accuse che reputa "sconcertanti". Il Parma sarà deferito e rischia di perdere la serie A secondo Adnkronos...

Parma - l'accusa dalla procura federale di tentato illecito : a rischio la serie A : La procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro , ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del ...

Parma accusato di tentato illecito : chiusa l’indagine sugli sms prima della gara con Spezia. A rischio la promozione in Serie A : La Procura della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha chiuso le indagini sul Parma per il caso legato agli sms inviati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo a due giocatori dello Spezia prima del match tra le due squadre del 18 maggio scorso, decisivo per la promozione in Serie A della squadra gialloblu. Un successo che ora rischia di sfumare: secondo l’Adnkronos infatti, il processo di primo grado davanti al Tribunale federale avrà luogo ...

Parma - la Procura chiede il tentato illecito : la serie A a rischio : Il Parma sarà deferito e rischia di perdere la serie A. Secondo quanto apprende l'Adnkronos la Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Pecoraro, ha comunicato al club emiliano la chiusura ...

Parma verso il deferimento per tentato illecito contro lo Spezia : "tentato illecito", è questa secondo l'Ansa l'accusa che il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori, Calaiò e Ceravolo, per il caso degli sms inviati ai loro colleghi ...

Parma a processo per tentato illecito - serie A a rischio : ROMA - serie A a rischio per il Parma. Il club ducale, appena promosso in massima serie dopo il secondo posto nel campionato di B, è stato deferito insieme ai propri tesserati Emanuele Calaiò e Fabio ...

Parma deferito per tentato illecito : Serie A a rischio/Emanuele Calaiò - Fabio Ceravolo e la società a processo : Parma deferito per tentato illecito: Serie A a rischio. Emanuele Calaiò, Fabio Ceravolo e la società a processo. In un paio di settimane arriverà la sentenza(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Spezia-Parma - sms sospetti - arriva l’accusa : tentato illecito - Serie A a rischio : Spezia-Parma- Rischia di trasformarsi in un clamoroso polverone il ritorno in Serie A del Parma. Come appreso dai colleghi dell'”Ansa”, e come riportato da “SportMediaset“, è arrivata l’accusa del Procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, nei confronti del club emiliano. rischio Serie A tentato illecito: è questa, come riporta l'”Ansa”, l’accusa che la il Procuratore della […] L'articolo ...

Tentato illecito - Parma rischia serie A : ANSA, - ROMA, 20 GIU - Tentato illecito: è questa - apprende l'Ansa - l'accusa che il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa al Parma e ai suoi giocatori Calaiò e Ceravolo per il caso degli sms ...