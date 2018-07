Parma | Serie A a rischio | la Procura chiede 2 punti di penalizzazione

'Caso Spezia' - chiesti 2 punti di penalizzazione per il Parma : a rischio la serie A : Roma - Il Parma Calcio rischia la serie A. La Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di 2 punti per il club ducale relativi alla stagione 2017/2018. Nel caso la neopromossa ...

Serie A - il Parma rischia | Procura Figc : -2 punti |Il Palermo ora spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

