Parma | messaggi whatsapp sospetti | al via il processo per tentato illecito

Caso Parma - spunta un quarto messaggio inviato da Calaiò : i dettagli : Caso Parma – “Comunque pippein stai tranquillo scherzavo tanto per me è uguale tanto tra un po’ smetto ”, è questo il testo del quarto ed ultimo messaggio inviato da Calaiò ai calciatori dello Spezia alla vigilia dell’ultima gara regolamentare del campionato di Serie B come riporta ParmaToday.it, successo che poi ha portato la squadra di D’Aversa ad ottenere la promozione. Il club è stato deferito e rischia ...

Caos Parma - ecco i tre messaggi inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia : situazione delicatissima - rischio retrocessione - i due club in pole per il ‘ripescaggio’ : Caos in Serie A e Serie B, situazione delicatissima quella del Parma che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con rapporto che avete con ...

Spezia-Parma - "sms sospetti"/ Messaggi Ceravolo e Calaiò - Procura apre inchiesta : club - "nulla di irregolare" : Spezia-Parma, sms sospetti: i Messaggi inviati da Calaiò e Ceravolo ai colleghi affinché non si impegnassero "troppo" in difesa...La Procura ha aperto un'inchiesta... (Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:04:00 GMT)

SPEZIA-Parma - SMS SOSPETTI/ I messaggi di Calaiò e Ceravolo : Procura apre inchiesta - Serie A a rischio? : SPEZIA-PARMA, sms SOSPETTI: i messaggi inviati da Calaiò e Ceravolo ai colleghi affinché non si impegnassero "troppo" in difesa...La Procura ha aperto un'inchiesta... (Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 11:43:00 GMT)

Spezia-Parma shock - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. Rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Spezia-Parma schok - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. Rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Spezia-Parma - indagine della Procura federale : messaggi sospetti prima della gara che è valsa la promozione : Calaiò e Ceravolo al centro di un caso relativo alla gara Spezia-Parma che è valsa la promozione alla squadra ducale nelle ultime battute della Serie B Spezia-Parma è finita nel mirino della Procura federale. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia ...