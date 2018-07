PARMA CALCIO Ultime notizie | Serie A in bilico | a rischio retrocessione anche il Chievo

PARMA CALCIO/ Ultime notizie - procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A : PARMA CALCIO, Ultime notizie, procura chiede meno 2 e annullamento promozione in Serie A. Pugno pesante del procuratore federale nei confronti della società ducale(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Calcio - caso PARMA - Emanuele Calaiò : “Messaggi stupidi e scherzosi - sono una persona pulita”. Il club : “Non vogliamo che l’impresa sportiva sia offuscata” : La procura della Figc ha chiesto quattro anni di squalifica per Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ormai nota vicenda legata ai messaggi Whatsapp scambiati prima del match con lo Spezia. Una situazione molto delicata, visto che il Parma rischia anche l’estromissione dalla Seria A nel caso in cui la penalizzazione di due punti venisse applicata nello scorso campionato. Calaiò ha però respinto nuovamente ogni accusa rilasciando una ...

Calcio : Serie A a rischio per il PARMA. Chiesti quattro anni di squalifica per Calaiò e penalizzazione per il club : Ha avuto inizio a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il calciatore dei ducali è accusato di illecito sportivo per alcuni messaggi spediti via Whatsapp con l’ex compagno di squadra Filippo De Col, prima del match tra Spezia e Parma decisivo per la promozione degli emiliani nella massima Serie. Il club risponde per responsabilità oggettiva. Ebbene, la ...

PARMA CALCIO - la Procura chiede - 2 punti per il 2017-2018. Serie A a rischio : L'accusa di tentato illecito, per la vicenda dei messaggi whatsapp di Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e PARMA - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale della FederCalcio. La società emiliana è accusata dalla Procura della Figc di illecito sportivo, quella veronese di plusvalenza fittizie. La Società A.C.Chievo Verona ...

Calciomercato PARMA - ufficiale : Gobbi firma fino al 2019 : Parma - Ritorno al Parma per Massimo Gobbi . Il club crociato ne ha infatti annunciato il tesseramento. Il giocatore classe 1980, come si apprende dal comunicato del Parma, "ha firmato un contratto ...

Calciomercato PARMA - ritorno a sorpresa nelle ultime ore : 1/4 LaPresse/Pennacchio ...

Calciomercato PARMA - operazione a sorpresa per gli emiliani : ritorna un grande ex : Il club emiliano ha ingaggiato lo svincolato Massimo Gobbi, che in carriera ha giocato cinque anni con la maglia del Parma Tre anni dopo, Massimo Gobbi torna a Parma. Svincolato dal Chievo al termine della passata stagione, l’esterno classe 1980 riparte dal club emiliano,club con cui ha giocato dal 2010 al 2015. Firma sul contratto annuale già arrivata e tanta voglia di ripartire che Gobbi, che nella giornata di domani sarà già in ...

Calciomercato PARMA - ufficiale l'arrivo di Bruno Alves : contratto di un anno : Un rinforzo di esperienza internazionale, per il Parma, che ha ufficializzato l'arrivo di Bruno Alves. Il difensore la scorsa stagione era in forza ai Rangers Fc , 25 presenze e due reti, , club dal ...

Calciomercato PARMA - non solo Cassano per gli emiliani : pronto un doppio colpaccio per l’attacco : La società emiliana ha messo nel mirino Petagna e Borriello, l’arrivo di uno dei due attaccanti non escluderebbe l’altro Attacco rivoluzionato per il Parma in vista della prossima stagione, il club emiliano non solo ha incassato la richiesta di Cassano di poter tornare in campo, ma ha messo nel mirino due attaccanti di sicuro affidamento. LaPresse/Mauro Locatelli Si tratta di Andrea Petagna e Marco Borriello, con il primo sotto ...

Calciomercato - Cassano : autoproposta al PARMA per tornare a giocare. Contratto con clausola 'anti-cassanate'? : Lascia? No, raddoppia. O meglio, ritorna, Antonio Cassano e il Parma. Fu amore tra il 2013 e il 2015, potrebbe risbocciare nell'estate del 2018. L'attaccante, senza squadra dal 27 luglio 2017 quando ...