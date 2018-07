Parma | Calaiò abbattuto | “in lacrime davanti ai miei figli”

Inchiesta Parma - le richieste della Procura Figc : due punti di penalizzazione al club. Quattro anni a Calaiò : La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all'ultimo campionato di serie B , nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della Procura : -2 punti in Serie B 17/18 - batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della Procura : -2 punti in Serie B o -6 in A - batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Caso Parma - al via il processo per gli sms di Calaiò : lo spettro della retrocessione incombe : Emanuele Calaiò e del Parma a processo per il noto Caso degli sms inviati dal calciatore ai colleghi dello Spezia prima della gara che è valsa la promozione È iniziato a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall’avvocato Paolo Rodella, è accusato di tentato illecito sportivo (art.7 commi 1 e ...

Parma - adesso è ufficiale : ecco i deferimenti per Calaiò e per il club - pubblicate le motivazioni : Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò, deferita anche la società Il Procuratore Federale, “esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-Parma dello scorso 18 maggio, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il calciatore del Parma Emanuele Calaiò per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per ...

Caso Parma - ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...

Caos Parma - ecco i tre messaggi inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia : situazione delicatissima - rischio retrocessione - i due club in pole per il ‘ripescaggio’ : Caos in Serie A e Serie B, situazione delicatissima quella del Parma che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con rapporto che avete con ...

