Parma a rischio retrocessione | richiesta shock della Procura | -2 punti in Serie B 17 18

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della Procura : -2 punti in Serie B o -6 in A - batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale della FederCalcio. La società emiliana è accusata dalla Procura della Figc di illecito sportivo, quella veronese di plusvalenza fittizie. La Società A.C.Chievo Verona ...

Chievo e Parma - domani i processi Figc : “Richieste di pena pesanti - a rischio la A” : Sono entrambi in programma per domani, 17 luglio, i processi al Tribunale federale nazionale della Figc per il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo. Secondo quanto apprende l’Ansa, sono in arrivo da parte della Procura della Federcalcio richieste pesanti in termini di penalizzazione, “afflittive” ovvero da applicare sulla stagione appena conclusa. Tanto, scrive ...

Calcio - Seria A : Parma deferito. Promozione a rischio? La situazione : Il Parma è stato deferito per responsabilità oggettiva nell’ormai noto caso degli sms sospetti prima della gara con lo Spezia. Il Procuratore Federale ha deferito Emanuele Calaiò per illecito sportivo e di conseguenza il club per responsabilità oggettiva. Questa la motivazione della procura: “per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Spezia-Parma del 18 maggio, tentando di ...

Caos Parma - ecco i tre messaggi inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia : situazione delicatissima - rischio retrocessione - i due club in pole per il ‘ripescaggio’ : Caos in Serie A e Serie B, situazione delicatissima quella del Parma che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con rapporto che avete con ...

Parma a processo : saranno deferiti club e Calaiò. Ne esce Ceravolo. A rischio la A : Il Parma sarà deferito per responsabilità oggettiva insieme al proprio tesserato Emanuele Calaiò accusato di tentato illecito sportivo in merito alla partita Spezia-Parma dell'ultimo campionato di ...