Paris Jackson | «Sì | sono bisessuale ma non ho bisogno di etichette»

Michael Jackson : è scomparso il padre Joe - il toccante tributo della nipote Paris : "Sei stato il primo vero Jackson" The post Michael Jackson: è scomparso il padre Joe, il toccante tributo della nipote Paris appeared first on News Mtv Italia.

L’addio di Paris a nonno Joe Jackson : «Sei stato la leggenda che ha dato il via a tutto» : «Sei stato il primo vero Jackson, la leggenda che ha dato il via a tutto». Paris Jackson, 20 anni, ha voluto salutare nonno Joe Jackson, scomparso a 89 anni dopo una lunga malattia, con un messaggio commosso. Joe, padre e manager dell’indimenticabile Michael, scomparso nel giugno 2009, e della sorella Janet, in tutto ha avuto 11 figli. «Nessuno di noi sarebbe dov’è se non fosse stato per te, sei l’uomo più forte che io ...

Paris Jackson : il tributo a papà Michael nell’anniversario della scomparsa : <3 The post Paris Jackson: il tributo a papà Michael nell’anniversario della scomparsa appeared first on News Mtv Italia.

Vandali sporcano la stella di Michael Jackson - la figlia Paris la pulisce : Cara Delevingne e Paris Jackson, è nato un amore? Semplici amiche o anche altro? Pioggia di rumor su Cara Delevingne e Paris Jackson. Infastidita e arrabbiata. Paris Jackson, figlia del leggendario Michael Jackson, ha denunciato sui social l'ultimo atto Vandalico ai danni della stella che porta il nome del padre sulla Walk of Fame di Hollywood.prosegui la letturaVandali sporcano ...

Imbrattata la stella di Michael Jackson a Hollywood - a ripulirla ci pensa Paris : Gossip Paris Jackson e Cara Delevingne sono una coppia? Un bacio accende i rumors Spettacolo Paris Jackson contro Photoshop e chi cambia il colore della sua pelle Scienza La scienza spiega la mossa ...

Paris Jackson pulisce da sola la stella di papà Michael - vandalizzata sulla Walk of Fame : <3 The post Paris Jackson pulisce da sola la stella di papà Michael, vandalizzata sulla Walk of Fame appeared first on News Mtv Italia.