Paris Etc | con Valeria Bruni Tedeschi

tvzap.kataweb

: @sommarhuset @persanelmare Il museo di Rodin, il Louvre, l’Orangerie, il D’Orsay etc sono tutti a pagamento. Da sem… - O_Rigoli : @sommarhuset @persanelmare Il museo di Rodin, il Louvre, l’Orangerie, il D’Orsay etc sono tutti a pagamento. Da sem… - B__Marco : @Fialka801 Vai a fare le tue domande a Paris , Prince , TJ, Taj, Marlon, Jackie , Tito etc. , tutti quei Jackson ch… -

(Di martedì 17 luglio 2018)si prende la scena ma poi la divide con altre quattro donne per un’intensa serie in 12 puntate tutte al femminile: sbarca su TimVision la bellissimaEtc dove l’attrice già vincitrice di 4 David di Donatello (per La pazza gioia, Il capitale umano, La parola amore esiste e La seconda volta) è protagonista assoluta. La serie è disponibile in anteprima esclusiva per l’Italia da mercoledì 18 luglio.Etc racconta le storie intrecciate di cinque donne parigine molto differenti tra di loro – sia come background culturale e lavorativo, che per età e periodo della propria vita – nel corso di un’intera stagione, da settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico, fino al tanto atteso periodo natalizio.Etc ricostruisce le loro storie di amore, sesso, segreti, fantasie, nevrosi, seguendole tra risate, pianti, bevute (anche ...