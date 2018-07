Paolo Ciavarro e Laura Frenna di Uomini e Donne si sono lasciati?

Laura Frenna - ex corteggiatrice di Andrea Damante - in ‘love’ con Paolo Ciavarro : Paolo Ciavarro e Laura Frenna: l’ex rivale in amore di Giulia De Lellis e il volto noto di Amici in love L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma una foto e una didascalia postate da Laura Frenna su Instagram nelle ultime ore sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio: è sbocciato l’amore tra lei e Paolo […] L'articolo Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante, in ‘love’ con Paolo Ciavarro ...