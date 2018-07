Pallanuoto femminili | Europei 2018 | Italia-Olanda 6-6 | le pagelle del Setterosa

oasport

: Le pagelle del Setterosa: molto bene le giovani - OA_Sport : Le pagelle del Setterosa: molto bene le giovani - MondoSportivoIT : #Pallanuoto ????? Agli europei femminili termina 6-6 la sfida tra il #Setterosa ???? e l'Olanda ????Le reti di Gragnolat… - zazoomblog : Pallanuoto Europei femminili 2018: Italia-Grecia 6-7 le pagelle del Setterosa - #Pallanuoto #Europei #femminili #2… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Terzo incontro per ilaglidifemminile: a Barcellona le azzurre trovano un pareggio in un match tesissimo con l’per 6-6. Andiamo a rivivere il match con ledelle azzurre.Gorlero, 7: dopo una performance deludente con la Grecia, il portierone azzurro si riscatta alla grande tornando a calare la saracinesca contro i tiri delle Orange. Tabani, 7: gran performance per il difensore tricolore che trova anche una fondamentale rete con la superiorità numerica al centro dei due metri olandesi. Garibotti, 6,5: partita non strepitosa, ma quella rete con una parabola che dà nuova linfa alle speranze azzurre vale da sola il prezzo del biglietto. Avegno, 7: che coraggio per la giovanissima azzurra. Ci prova, al tiro, spesso e volentieri, senza paura: non si nota davvero che è solo 21enne. Per lei una rete. Queirolo, 5,5: non perfetto ...