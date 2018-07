Palermo | Costa Crociere partecipa a Banco alimentare

sportfair

: @jup1897 Juventus-Barcellona 3-0 Non ricordo Juventus-Palermo 4-1 Douglas Costa Del Piero - Simoner1301 : @jup1897 Juventus-Barcellona 3-0 Non ricordo Juventus-Palermo 4-1 Douglas Costa Del Piero - GraziaTardo : RT @rep_palermo: A Palermo la lotta agli sprechi di Costa Crociere e Banco alimentare -

(Di martedì 17 luglio 2018), 17 lug. (AdnKronos) – Con lo sbarco diFascinosa a, il capoluogo siciliano entra ufficialmente nel programma di donazioni alimentari delle navi, per il recupero e il riutilizzo a fini sociali delle eccedenze alimentari prodotte a bordo delle navi della flotta. Il progetto, nato un anno fa dalla collaborazione trae FondazioneOnlus, consente la raccolta del cibo preparato, ma non servito, nei ristoranti delle navi e la sua distribuzione a organizzazioni locali che forniscono assistenza a persone in difficoltà. L’iniziativa è partita a Savona nel luglio 2017 e in 12 mesi si avvia alle 50.000 porzioni donate (oltre 42.000 al 9 luglio 2018). Parte integrante del progetto è l’estensione nel Mediterraneo non solo in Italia ma a livello internazionale, come confermato dalla recente implementazione ...