Pagamenti digitali | ecco Nexi SmartPos | da oggi disponibile per esercenti

Nuovo aumento di capitale per Satispay - la statup italiana dei Pagamenti digitali vale 100 milioni : La startup di pagamenti Mobile Satispay ha deliberato un Nuovo aumento di capitale per un massimo di 15 milioni di euro, di cui 10 già sottoscritti da Copper Street Capital, fondo basato in UK e ...

Apsp - Pimpinella : 'Pagamenti digitali architrave dell'economia' - : Antonello Salerno Fare il punto sulle attività degli ultimi 12 mesi e programmare le iniziative del prossimo anno: è stato l'obiettivo dell'assemblea annuale dell' associazione prestatori servizi di ...

Estate : tra fitness e benessere tutti in forma e leggeri con i Pagamenti digitali : Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Cosa non si fa per rientrare nei pantaloni estivi e per apparire toniche in bikini? Sicuramente si spende, e anche molto, facendo acquisti con pagamenti digitali, facendo così lievitare, nel primo quadrimestre del 2018 le nel fitness&Wellness. Ci si sente così più leggeri proprio a partire dal portafoglio dove le banconote lasciano il posto a carte di credito e bancomat, più affidabili e sicuri. ...

POS obbligatorio : Consiglio di Stato blocca le sanzioni fino a €30 per chi non accetta Pagamenti digitali : L’evasione fiscale è senza dubbio una delle piaghe del nostro paese che per molto tempo ha continuato a proliferare creando un danno non indifferente che si traduce in miliardi di euro di tasse non pagate da milioni di persone. Si parla spesso di lotta all’evasione fiscale ed è innegabile come negli ultimi anni siano stati molteplici i provvedimenti pensati per migliorare i controlli e ridurre questo fenomeno che inevitabilmente ...