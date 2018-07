Padre Zanotti | le accuse di un giovane al frate fondatore di Oasi 7 | “Ha abusato di me

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) C’è una denuncia per abusi, correlata da filmini e foto hard, controAntoniodella comunità di accoglienza7. La vittima sarebbe un ragazzo straniero, ora trasferito in un luogo protetto, che accusa ilcappuccino di averlo costretto a farlo diventare il suo amante. “Un’esperienza terribile per cui ho anche tentato di togliermi la vita”, ha scritto nella sua testimonianza come riporta il Corriere della Sera che ha anticipato la notizia. Il racconto del ragazzo, assistito dall’avvocatessa Laura Sgrò che chiede “misure cautelari urgenti” nei confronti di, è stato già depositato ai vertici della Santa Sede e alla magistratura. E non sarebbe l’unico: altri due giovani – assistiti dallo studio Bernardini De Pace – sono pronti a denunciare comportamenti simili. Ilha anche spiegato ...