ilgiornale

: Padova, titolare ristorante contro Quattro ristoranti - - allnews24eu : Padova, titolare ristorante contro Quattro ristoranti - - foxynews_it : «Gourmetteria» di Padova stroncata in tivù. Il titolare: «Faccio causa a Quattro ristoranti di: -

(Di martedì 17 luglio 2018) La gara tra i ristoratori nel famoso programma dello chef Alessandro Borghese,, non ha mai creato problemi alla trasmissione di Sky Uno. Fino all'ultima puntata andata in onda lo scorso 12 luglio.Daniele Bovolato, proprietario e gestore della Gourmetteria di, si è rivolto ai suoi avvocati perché ritiene di aver ricevuto "un enorme danno d"immagine", sia a livello personale che per quanto riguarda il locale di cui è.Come riporta il Corriere, nel mirino di Bovolato è finita la puntata del programma registrata aa metà giugno scorso e andata in onda pochi giorni fa. Nella sfida per eleggere il migliorcon bar della città, la Gourmetteria si è posizionata all'ultimo posto con 84 punti, preceduta dalle tre concorrenti: Gineria gourmet (93 punti), Antonio Ferrari. Storie di cibo e di vino (106) e Radici. Terra e gusto (113).La posizione del ...