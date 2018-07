Padova | domani Giulietti a Il Gazzettino per solidarietà a Gervasutti

Mostre : Padova da domani celebra Gaetano Pesce : Padova, 22 mag (AdnKronos) – Padova celebra Gaetano Pesce, uno dei massimi esponenti della creatività contemporanea nel mondo, con una grande retrospettiva ospitata dal 23 maggio al 23 settembre 2018 nel maestoso Palazzo della Ragione, che proprio nel 2018 festeggia gli ottocento anni. La mostra è promossa e prodotta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio ...

Mostre : Padova da domani celebra Gaetano Pesce (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tutto questo è il mondo di Gaetano Pesce, che mette la curiosità anche al centro di due progetti architettonico urbanistici di grande originalità e spessore dedicati a Padova: Passeggiata per Padova, 2015 e Padova onora Galileo, 2015, che verrà presentato per la prima volta al pubblico in occasione della mostra. Naturalmente non mancheranno le opere più celebri del designer, come la poltrona fuori scala UP ...

Infortuni : Padova - domani Camusso incontrerà delegati sindacali Acciaierie Venete : Padova, 14 mag. (AdnKronos) – Il segretario generale della Cgil Susanna Camusso sarà domani mattina a Padova per incontrare i delegati sindacali di Acciaierie Venete, la fabbrica dove ieri è avvenuto il tragico incidente sul lavoro che ha coinvolto quattro operai. L’incontro è fissato nella sede della Cgil di Padova di Via Longhin. L'articolo Infortuni: Padova, domani Camusso incontrerà delegati sindacali Acciaierie Venete sembra ...