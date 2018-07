Ottomila posti di lavoro a rischio? Di Maio  sapeva tutto una settimana prima  

Decreto Digntà : Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso nella notte - : Sto solo dicendo che non è la parte politica ad aver inserito nella relazione tecnica quei numeri e deve essere chiaro che questo non è un Decreto per far perdere posti di lavoro' ha proseguito il ...

Dl Dignità - Di Maio : “Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso nella notte. Le lobby contro questa legge” : Una cifra inserita nella notte nella relazione tecnica della ragioneria dello Stato al dl Dignità. E che ha un unico obiettivo: “Indebolire il decreto e il Movimento 5 stelle”. Il motivo? Il Dl Dignità “ha contro lobby di tutti i tipi”. Luigi Di Maio evoca il complotto per commentare numeri della relazione tecnica del decreto Dignità, secondo cui le nuove norme anti-precariato porteranno ad una diminuzione dei contratti a ...