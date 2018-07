Orta Nova Incidente a Foggia | morti Michele Di Meo e la figlia Swami

Civitanova - salta la cena fuori perché si sente male : Michela trovata m Orta dalla figlia : Civitanova - Tragedia nella notte, una giovane mamma è stata trovata morta in casa dalla figlia . La donna, 47 anni, si chiamava Michela Faccioni e viveva a Civitanova . La tragedia si è consumata l'...

C'è un piano per rip Orta re le navi di Costa Crociere a Genova : al Porto Antico : Genova - Cinque anni, ma 'spero anche meno: dipende da quello che ci diranno le istituzioni'. Michael Thamm , amministratore delegato di Costa Crociere , torna a Genova per i 70 anni della compagnia, e ...

FISM rinnova la collaborazione con Volocom : il p Orta le con notizie in tempo reale : Grazie alla ormai solida collaborazione con Volocom (www. Volocom .it), società informatica milanese specializzata nell’Enterprise Intelligence e nel Monitoraggio dei Media, FISM rinnova e potenzia il portale FISM MyPress. FISM MyPress è una estesa e inestimabile banca dati con informazioni e notizie

Trasp Orta to d'urgenza all'ospedale di Novara : Un paziente dell'ospedale Sant'Andrea è stato Trasportato d'urgenza all'ospedale di Novara , così da poterlo sottoporre a un delicato intervento maxillofacciale e ortopedico. Si tratterebbe di un ...

È m Orta Esther Judith Singer. Chichita Calvino - la moglie del grande scrittore si è spenta a novantatré anni : È morta Esther Judith Singer. Conosciuta come Chichita Calvino era la moglie di Italo, scrittore italiano tra i più grandi della letteratura del XX secolo.Continua a leggere

Milano. Palazzo Marino p Orta nelle scuole l’innovazione didattica : Prende il via, con l’approvazione da parte della Giunta delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, la

Edison p Orta a Torino le Officine di innovazione e ricerca : Arriva all'Energy Center di Torino Officine Edison , uno spazio polifunzionale dedicato a innovazione , ricerca e sviluppo nel settore energetico, che in collaborazione con il Politecnico e le ...

Edison p Orta a Torino le Officine di innovazione e ricerca : Torino , 14 giu. - , Adnkronos, - Arriva all'Energy Center di Torino Officine Edison , uno spazio polifunzionale dedicato a innovazione , ricerca e sviluppo nel settore energetico, che in collaborazione ...

Edison p Orta a Torino le Officine di innovazione e ricerca : Torino , 14 giu. - (Adnkronos) - Arriva all'Energy Center di Torino Officine Edison , uno spazio polifunzionale dedicato a innovazione , ricerca e sviluppo nel settore energetico, che in collaborazione con il Politecnico e le istituzioni locali, punta a cogliere le nuove opportunità e le sfide future

Annullato il concerto di Noemi a Orta Nova : tutte le info utili per partecipare al nuovo live : Il concerto di Noemi a Orta Nova è Annullato. L'artista non potrà tenere il live a causa di sopraggiunto maltempo, ragion per cui lo show è stato posticipato al 2 luglio. Lo spettacolo avrebbe dovuto tenersi nella serata del 14 giugno. Continua quindi senza interruzioni, il tour dedicato a La Luna, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato durante la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con la conduzione di Claudio Baglioni. ...