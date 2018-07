Oro | prezzo stabile a 1241 dollari

Fifa - censurare le belle donne per prevenire il sessismo? Meglio dare un prezzo alla lOro immagine : Dopo aver letto della decisione della Fifa di chiedere “alle emittenti televisive e alla troupe televisiva Fifa di ridurre le riprese di tifose attraenti durante le partite”, come atto di prevenzione di sessismo contro le donne e per via delle molestie contro le giornaliste che sono già avvenute da parte di un certo pubblico maschile, ho pensato ai vari sport privati della bella gnocca che in genere fa da contorno mentre ...

**LavOro : Confindustria - impresa paga prezzo corsa elettorale interminabile** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Preoccupa anche che siano le imprese a pagare il prezzo di un’interminabile corsa elettorale all’interno della maggioranza e che si creino i presupposti per dividere gli attori del mercato del lavoro, col rischio di riproporre vecchie contrapposizioni. Valutazioni analoghe anche per la stretta in tema di delocalizzazioni”. Ad affermarlo in una nota è Confindustria commentando il dl ...

MotOrola G6 plus/ Recensione : punta forte su display e prezzo - processore Snapdragon 630 : Motorola G6 plus, la Recensione dell'ultimo modello dell'azienda statunitense: punta forte su display e prezzo, processore Snapdragon 360, tutte le caratteristiche(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:59:00 GMT)

MotOrola Moto G6 Plus - caratteristiche premium ad un prezzo contenuto : Anche con la sesta generazione della famiglia Moto G Motorola prova a portare nella fascia media / medio-bassa del mercato caratteristiche e specifiche dei prodotti di fascia superiore, con prodotti dal look e caratteristiche premium ma dal prezzo più contenuto. Il Moto G6 Plus, il modello superiore, si presenta con un ampio display IPS da 5,9″ FullHD+ che segue l’attuale trend dei 18:9, che nella prova non ha deluso ...

Titoli di Stato - il TesOro vende i BTP a caro prezzo : Il Tesoro vende a caro prezzo i Titoli di Stato di medio-lungo periodo messi all'asta questa mattina. Il Ministero delle Finanze ha collocato tutti i 2 miliardi di euro di BTP a 3 anni offerti ma con ...

Prezzo Oro previsioni giugno 2018 : possibile sforamento della base tendenziale? : ...pone l'accento sulle previsioni oro giugno 2018 nella consapevolezza che proprio questo mese sia "centrale" per i mercati e gli investimenti in considerazione del doppio appuntamento di politica ...

MotOrola Moto Z3 Play : prezzo - scheda tecnica e data d’uscita in Italia : Motorola non molla il progetto di smartphone modulare e lancia il nuovo Motorola Moto Z3 Play, la terza generazione del suo telefono di fascia medio-alta che conta sul sostegno dei Moto Mods. Rispetto al Moto Z2 Play, che è stato uno dei migliori smartphone per rapporto tra qualità e prezzo, la nuova generazione dice addio a bordi e cornici per passare ad un design a tutto schermo – simile a quello già visto sulla linea Moto G6 – e ...

MotOrola Moto Z3 Play è ufficiale : schermo 18 : 9 e fotocamera con AI ma a che prezzo : Motorola ha annunciato oggi, in Brasile, il nuovo medio gamma Motorola Moto Z3 Play, con schermo 18:9, niente notch, intelligenza artificiale e un prezzo non proprio aggressivo. L'articolo Motorola Moto Z3 Play è ufficiale: schermo 18:9 e fotocamera con AI ma a che prezzo proviene da TuttoAndroid.