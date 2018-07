Ora i cattivi di periferia mettono le mani su Roma

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Non è più il mare di Ostia a fare da sfondo alla seconda stagione di Suburra le cui riprese sono in corso in queste settimane a. La grande novità dei nuovi otto episodi prodotti da Cattleya in collaborazione con Rai Cinema e diretti dal veterano della serie Andrea Molaioli (eccetto il 4, il 5 e il 6 ad opera di Piero Messina), è già condensata nel promo lanciato da Netflix in cui il titolo della seconda stagione, sempre ispirata all'omonimonzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, emerge, con un gioco visivo, dagli antichi sampietrini inghiottiti nell'oscurità. Perché il dark side della Capitale, da che, risiede lì, nell'immobilismo delle sue vestigia che però tutto muove attraverso l'esercizio atavico del potere.Così non è un caso che la visita di ieri sul set dell'episodio numero 7, all'ombra incerta della suggestiva, seppur incompiuta, Vela dell'architetto ...