Ora arrivano le Alpi | Nibali | Non mi tiro indietro

Meteo - forte perturbazione : i tempOrali arrivano anche al Sud e sulla Campania : Una forte perturbazione atlantica nelle prossime ore spazzerà via l'anticiclone africano, portando temporali e piogge intense su molte regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dal primo ...

Estate sempre più pazza : non c'è solo il caldo africano - Ora arrivano i nubifragi : Dal caldo africano ai nubifragi. Regna l'instabilità climatica in questa Estate da shock. A 25 giorni dal suo inizio, la stagione non finisce infatti di sorprendere con i suoi cambi d'umore repentini ...

Balle spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : i soldi pubblici ai giornali (che arrivano ancOra) e il vero motivo dei naufragi : E’ vero che i giornali non prendono più soldi pubblici quindi non bisogna più intervenire contro i finanziamenti a pioggia alla stampa italiana? E’ vero che i naufragi che accadono a pochi chilometri dalla costa libica sono colpa della nuova politica del nuovo governo italiano? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 35esimo appuntamento di Balle spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. ...

Arrivano i Justice - sempre cOraggiosi - sorprendenti - ma scanzonati : [di Carlotta Sisti] Si sono dati un nome importante, i francesi Justice, e a quel nome si sono attenuti, rimanendo, appunto, sempre “giusti”, sempre cool, sempre fieri rappresentanti di un French Touch riconoscibile e scintillante, perché diverso da tutto ciò che c’era prima. Con quelle linee di basso rubate ora al metal, ora al funk, con quei synth un po’ retrò, frullati insieme a ispirazioni selvaggiamente dance, Xavier de Rosnay e Gaspard ...

Poste - arrivano gli aumenti dei prezzi su lettere e pacchi : spedirli Ora costa di più : Dal 3 luglio sono aumentati i prezzi per la spedizione di lettere e pacchi alle Poste. Rincari che fanno salire il costo di una lettera di peso inferiore ai 20 grammi di 15 centesimi. Aumentano anche i costi dei pacchi, con l'introduzione di nuove fasce di peso: si passa da due categorie a tre, con prezzi che arrivano fino a 15 euro.Continua a leggere

Sudore - arrivano i deodOranti che combattono la proteina dell’odore : Il Sudore è una condizione che accomuna tutti gli individui e che può essere causa di situazioni spiacevoli in pubblico. Il periodo estivo è quello più da temere: temperature elevate e abiti realizzati in tessuto sintetico possono infatti acuire la sudorazione. Il risultato è un odore aspro, sicuramente non molto piacevole da sentire in particolar modo se siamo in compagnia di altre persone. I rapporti interpersonali possono infatti essere un ...

Un mare di droni : arrivano in Italia i robot marini e subacquei utilizzati per monitOraggio dell’ambiente - archeologia e soccorso : droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l’esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche sommerse e anche imbarcazioni senza equipaggio per il soccorso in mare o il trasporto di merci. Dopo il boom dei droni aerei, anche in Italia si moltiplicano i progetti di nuovi robot per impiego in mare e nei laghi, come pure nei bacini idrici e nei grandi fiumi. Un mercato in ...

Tale e Quale Show 2018/ Da Ora o mai più arrivano Lisa - Di Cataldo & C.? Il crossover è servito... : Si torna a parlare di Tale e Quale Show 2018 e della possibilità che siano ben 4 i concorrenti di Ora o mai più ad arrivare alla corte di Carlo Conti, ecco i primi rumors e i nomi(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Sea of Thieves : arrivano scheletri esplosivi e altro ancOra con il nuovo evento Gunpowder Skeletons : Sea of Thieves si prepara ad accogliere l'evento Gunpowder Skeletons, il quale porta con sé nuove armi, ricompense e inedite meccaniche inerenti ai barili di polvere da sparo che danno proprio il nome all'evento, riporta Eurogamer.Si tratta dell'aggiornamento 1.1.4, e questa volta dovremo vedercela con scheletri esplosivi che non vedono l'ora di farsi saltare in aria. L'obbiettivo sarà quello di farne piazza pulita nei modi più fantasiosi, ...

In 17 giorni vendute un milione di Xiaomi Mi Band 3 e in Cina arrivano i cinturini colOrati : In 17 giorni di commercializzazione, ha detto Lei Jun, Xiaomi Mi Band 3 ha sfondato il muro del milione di esemplari spediti. Nel frattempo arrivano i nuovi cinturini L'articolo In 17 giorni vendute un milione di Xiaomi Mi Band 3 e in Cina arrivano i cinturini colorati proviene da TuttoAndroid.

Instagram sfida YouTube : arrivano i video da un'Ora : Instagram , il social network di condivisione fotografica più utilizzato al mondo, lancia da oggi una nuova applicazione che permette ai suoi utenti di condividere e guardare video della durata di un'ora. Acquistato nel 2012 da Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ...

Meteo - inizio di settimana all’insegna del caldo rovente. Poi arrivano grandine e tempOrali : A partire da lunedì 18 giugno ci sarà bel tempo e alte temperature su tutta l'Italia, ma da venerdì 22 cambia tutto: una violenta perturbazione si abbatterà su tutta la Penisola portando grandinate e nubifragi e allontanando ancora una volta l'estate.Continua a leggere

Aquarius - il presidente Francese chiama Conte ma le scuse non arrivano. Di Maio : «E' ancOra in tempo» : A nulla, almeno per il momento, sarebbe servita la lunga e cordiale telefonata nella notte tra il presidente Francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Lo si...

Meteo - stop all'estate : arrivano tempOrali e grandine : L'estate si ferma, arrivano temporali con fulmini e grandine. Scatta una nuova allerta Meteo . Secondo le previsioni degli esperti, se domani il tempo sarà ancora clemente - almeno al centro-nord - le ...