Operaio muore travolto da tubi a Olbia : ANSA, - Olbia, 17 LUG - Un Operaio di 46 anni, Angelo Serra, originario di Nulvi, Sassari,, è morto stamattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia. L'uomo stava scaricando da un camion dei ...

Roma - Operaio precipita e muore Indagini sulle misure di sicurezza : Un tonfo sordo davanti a un palazzo al Portonaccio, proprio di fronte a un supermercato. Senza un grido. A terra un operaio romeno di 51 anni, morto sul colpo ieri pomeriggio alle 15 in via Galla ...

Massa Carrara - Operaio muore schiacciato da un blocco di marmo : Incidente sul lavoro a Massa Carrara dove un operaio di 40 anni è rimasto schiacciato oggi da un blocco di marmo. La tragedia sarebbe avvenuta in un deposito.Secondo le prime informazioni il blocco di marmo che ha schiacciato l'uomo, un gruista, si è staccato dopo essere stato posizionato. L'operaio è stato immediatamente soccorso ma è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati che l'avrebbero fatto andare in arresto cardiaco. Da ...

Padova - Operaio cade dall’impalcatura e muore. Non indossava l’imbracatura di sicurezza : L'uomo, 45 anni e originario di Modena, è deceduto sul colpo dopo un volo di tre metri. A quanto pare non indossava l'imbracatura.Continua a leggere

Carrara - Operaio muore colpito da un blocco di marmo : “Aveva un contratto di 6 giorni”. La Cgil : “Strage di lavoratori” : Un operaio è morto in un deposito di marmi a Marina di Carrara dopo essere stato colpito da un blocco di marmo. Si chiamava Luca Savio e aveva 37 anni: lascia la moglie e una figlia piccola. Secondo la Cgil stava lavorando con un contratto di 6 giorni. Si tratta della 18esima vittima sul lavoro in Toscana, tanto che il sindacato parla di “strage di lavoratori“, nonostante la task-force della Regione. Tra l’altro solo due mesi ...