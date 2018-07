Open championship | Field stellare | c' è Molinari tra i favoriti

Golf – Open championship : al via il terzo major stagionale - Jordan Spieth pronto a difendere il titolo : Si preannuncia un evento altamente spettacolare per l’altissima qualità del field, che comprende i primi 50 giocatori del world ranking Sarà il percorso del Carnoustie Golf Links, a Carnoustie in Scozia, dove sono state scritte tante pagine tra storia e leggenda del mitico torneo, a ospitare il 147° Open Championship (19-22 luglio) terzo major stagionale e il più longevo dei quattro annuali avendo attraversato tre secoli. Si preannuncia un ...

