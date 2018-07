Open Arms | Palazzotto | “Nessuna fake news | libici hanno lasciato volutamente i naufraghi”

Salvini contro Open Arms e la multa a "Vote Leave" : DALL'ITALIA Salvini difende la guardia costiera libica contro le Ong. I soccorritori libici avrebbero salvato 158 migranti che viaggiavano su un gommone in difficoltà, lasciando in acqua una donna e un bambino, morti poco dopo. Secondo la Ong Open Arms , che ha accusato l’Italia, la Libia aveva ass

Le accuse di Open Arms alla Guardia costiera libica : Salvini promette un'altra verità : Da un lato la strategia umanitaria che il premier Giuseppe Conte nella sua visita alla comunità di Sant'Egidio ha in qualche modo assicurato ai rappresentanti di questo mondo impegnatissimo sul fronte dell'immigrazione. Dall'altra parte, in appena una manciata di ore, l'immagine del bambino e della mamma annegati – secondo quanto riferito dall'ong spagnola Proactiva Open arms – poiché la Guardia costiera libica li ...

Ong Open Arms accusa la Libia : 'Donna e bimbo lasciati morire in mare'. Il Viminale : 'Fake news forniremo le prove' : Orrore e morte nel Mediterraneo. Il corpo nudo e senza vita di un bambino che avrà poco più di 5 anni, sballottato dalle onde come fosse un pezzo di plastica. Il cadavere di una donna su una tavola di ...

Open Arms - chi è la donna salvata - che ha resistito in mare per 48 ore : La giornalista testimonianza del volontario che salvato l'unica di Internazionale Annalisa Camilli ha racolto la testimonianza del volontario che ha salvato l'unica donna sopravvissuta al naufragio: "Quando le ho preso le spalle per girarla ho sperato con tutto il mio cuore che fosse ancora viva. Dopo avermi preso il braccio non smetteva di toccarmi, di aggrapparsi a me".Continua a leggere