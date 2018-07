Open Arms | Libia lascia morire donna e bimbo

Migranti - la denuncia di Open Arms : “Guardia costiera libica ha lasciato morire in mare una donna e un bambino” : La denuncia è accompagnata da una foto e da un video. Su Twitter. Il testo dice questo: “La Guardia costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria, ma non hanno detto che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché non volevano salire sulle motovedette”. Parola di Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms. Lo scatto lascia ...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - la denuncia di Open Arms : la Libia ha lasciato morire in mare una donna e un bambino : ROMA - La Libia avrebbe lasciato morire una donna e un bambino che erano a bordo di un gommone in difficoltà. Lo denuncia l'ong spagnola Proactiva Open Arms pubblicando su twitter le foto dei due ...

Migranti - Open Arms denuncia : «Donna e bimbo lasciati morire in mare dai libici» : Una foto scioccante in cui si vedono i corpi senza vita di una donna e di un bambino tra i resti di una barca. Erano a bordo di un gommone in difficoltà e la Libia li avrebbe lasciati...

Migranti - la denuncia della Ong Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bambino” : Oscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, denuncia su Twitter: "La guardia costiera libica ha annunciato che aveva intercettato una barca con 158 persone a bordo e ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché quelle persone non volevano andare sulla pattuglia libica", A bordo sono stati ritrovati i cadaveri di una donna e un ...

Migranti - la denuncia di Open Arms : la Libia ha lasciato morire in mare una donna e un bambino : Lo scrive su Twitter la ong spagnola cui Salvini aveva negato l'accesso ai porti. I due a bordo sarebbero stati lasciati affondare perché non volevano salire sulla motovedetta libica: "Per quanto tempo dovremo avere a che fare con gli assassini arruolati dall'Italia?"

Altolà di Salvini a Open Arms : "Risparmino tempo e denaro - i porti italiani li vedranno in cartolina" : Continua il botta e risposta tra Matteo Salvini e Open Arms. Dopo il guanto di sfida lanciato lo scorso 15 luglio dall'Ong spagnola, per la quale l'Italia "non può mettere le porte al mare", ora il ministro dell'Interno torna a ribadire il suo dissenso verso l'attività delle due navi iberiche tutt'ora impegnate a pattugliare le acque a largo delle coste libiche: "Risparmino tempo e denaro - chiosa infatti Salvini su Twitter - i ...

Le navi dei profughi in attesa davanti a Pozzallo. Altre imbarcazioni di Open Arms in rotta per la Libia : Decine di donne e bambini sbarcati dalle due navi militari. 'L'Italia può chiudere i porti, ma non il mare' dicono dalla ong spagnola. 'Risparmiate tempo, fatica e denaro' replica il ministro dell'...

Open Arms di nuovo in viaggio verso la Libia - Salvini : “Risparmi tempo”. Praga attacca il governo : La nave Open Arms dell’ong spagnola Proactiva sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong. «Anche se l’Italia chiude i porti non può mettere le porte al mare- scrive su Facebook l’organ...

Migranti : Gasparri - sequestrate nave Open Arms : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘La nave Open Arms, della organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms, sta dirigendosi di nuovo verso le Coste della Libia, per continuare la propria collaborazione all’attività di traffico di clandestini. A questo punto è necessario sequestrare questa imbarcazione, così come altre che aiutano quanti organizzano uno spregevole e pericoloso traffico di esseri umani”. Lo dichiara ...

Due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : Due navi ong Open Arms sono di nuovo in rotta verso Libia. La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong."Anche se l'Italia chiude i porti - scrive su Facebook l'organizzazione non governativa - non può mettere le ...

L'Ong Open Arms di nuovo in rotta verso la Libia : 'L'Italia non metterà le porte al mare' : Roma - La nave Open Arms delL'Ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'...

Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : ROMA, 15 LUG - La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'...

L’Ong Open Arms in rotta verso la Libia : Il post su Facebook: «Navighiamo verso quel luogo dove non ci sono clandestini o delinquenti, solo vite umane in pericolo. E troppi morti sul fondale»