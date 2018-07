Open Arms accusa | ' I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bimbo' Un' altra

Dura denuncia dell’Ong Open Arms : L’Ong lancia accuse nei confronti dell’Italia: «Ogni morte è la conseguenza diretta di quella politica». Salvini replica: «Bugie e insulti di qualche Ong straniera. Io tengo duro»

Migranti - naufragio in Libia. Salvini a OpenArms : “Bugie e insulti dalle ong”. Il Pd : “Il governo deve chiarire con Tripoli” : Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini “bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. Il capo del Viminale risponde così alle accuse di Open Arms, che ha indicato la politica dei governi italiani come responsabile ...

Migranti - Open Arms pubblica una foto choc. Ma Salvini non cambia idea : Nuova forte esternazione di Matteo Salvini in tema di immigrazione. E nuove polemiche sul modo di affrontare un problema epocale. “Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che pubblica anche una mappa, aggiornata a questa ...

La denuncia di Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un bimbo” : «La Libia avrebbe lasciato morire una donna e un bambino che erano a bordo di un gommone in difficoltà». Lo denuncia Proactiva Open Arms pubblicando su Twitter le foto dei due corpi in mare, tra i resti di una barca. «La Guardia Costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria - ha scri...