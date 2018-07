Onore al merito di Savona | non è facile andare contro corrente

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) L'ultima intervista di Paolofornisce un'immagine completamente diversa di Mister Europa. Cade la figura dell'euroscettico, pronto ad abbandonare l'euro. Emerge, invece, quella dell'economista che scava più in profondità, nel tentativo di dominare le contraddizioni della realtà italiana.al. Non è. John Maynard Keynes ne era perfettamente consapevole. Nella sua prefazione alla Teoria generale non aveva avuto dubbi, nel criticare l'ortodossia allora dominante. "La difficoltà – aveva scritto – non sta nelle idee nuove, ma nell'evadere dalle idee vecchie, le quali, per coloro che sono stati educati come lo è stata la maggioranza di noi, si ramificano in tutti gli angoli della mente."È quanto capita, da troppo tempo, nel nostro Paese. Con un establishment completamente asserragliato ...